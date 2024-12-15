اقتربت على الظهور.. خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة عبر منصة مظلتي بالعراق

تعتبر الرعاية الاجتماعية من البرامج الحيوية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للأسر ذات الدخل المحدود في العراق، ومع اقتراب الإعلان عن الوجبة السابعة من أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024، يزداد اهتمام المواطنين بالاستفادة من هذه الفرصة ويتطلع الكثيرون إلى معرفة تفاصيل هذه الوجبة الأخيرة، حيث يتوقع أن تضم عددًا كبيرًا من الأسماء التي ستستفيد من الدعم الحكومي وفي هذا المقال، سنستعرض كيفية الوصول إلى رابط إعلان أسماء المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى أهمية هذا البرنامج في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للأسر المستفيدة

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

نقدم لكم اليوم تفاصيل حول الوجبة السابعة من أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024، والتي تتيح للمواطنين معرفة حالة طلباتهم وما إذا كانت أسماء المقبولين قد ظهرت ولمعرفة ذلك، يمكنكم اتباع الخطوات التالية:

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين

انتقل إلى منصة مظلتي الرسمية.

اضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

اختر خيار “خدمات”.

حدد “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة”.

اكتب بيانات المتقدم في الحقل المخصص.

اضغط على زر تسجيل.

اضغط على زر بحث.

انتظر بضع ثوانٍ، وستظهر أسماء المقبولين فور صدورها.

هل ظهرت أسماء المشمولين في الوجبة السابعة؟

حتى الآن لم تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن أسماء المشمولين في الوجبة السابعة. الوزارة أكدت أنها تعمل على توفير التمويل الكافي لتغطية جميع المستفيدين، وفور انتهاء الإجراءات اللازمة وبالتنسيق مع الحكومة ووزارة المالية، سيتم الإعلان عن الأسماء لذلك، ينصح المواطنين بتفقد الموقع الرسمي بانتظام لمعرفة آخر المستجدات.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

وضعت وزارة العمل عدة شروط يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وهي كالتالي: