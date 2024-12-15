بورصة الدواجن اليوم أسعار الفراخ البيضاء الان.. ألحقي هاتفي فراخك

استقرت أسعار الدواجن مع نهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 15 من شهر ديسمبر 2024 داخل المحلات وبورصة الفراخ، فيما جاء ذلك بعد أخر تحديث زاد سعر الكيلو فيه لـ 2 جنيه، وعليه أصبح من السهل إمكانية التعرف على أخر تحديث لأسعار الدواجن بمختلف أنواعها، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الدواجن اليوم الأحد

وفقًا للتحديثات التي تمت على أسعار الدواجن في أخر تحديث لها مؤخرًا، فإنها جاءت على النحو الأتي:-

وصل سعر كيلو الفراخ بالمزرعة إلى 77 جنيهًا، فيما سجل للمستهلك نحو 91 جنيهًا.

كذلك فإن سعر كيلو الدواجن الساسو سجلت نحو 81 جنيه بالمزرعة، أما المستهلك 96 جنيهات.

حتى أن سعر كيلو الفراخ البلدي بلغ نحو 145 جنيهًا للكيلو الواحد، أما للمستهلك بـ 150 جنيهًا.

سعر البيض اليوم الأحد

وبعد أن وصل سعر كيلو البانية لـ 210 جنيهات، فإن أسعار البيض بمختلف أنواعه جاءت على النحو الأتي:-

وصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 146 جنيهًا.

كذلك فإن سعر كرتونة الأبيض تراوحت من 146 لـ 155 جنيهًا للكرتونة الواحدة.

كذلك فإن سعر كيلو البط سجل نحو 60 جنيهًا من النوع الفرنساوي.

فيما أن سعر البط المسكوفي بلغ نحو 100 جنيه للكيلو الواحد.

متى تتغير أسعار الدواجن في المحلات

تتغير أسعار الدواجن، وفقًا لسعر الأعلاف التي تتوقف على سعر العملة الأجنبية، وفي الوقت الحالي مازالت الأسعار مستقرة عند أخر تحديثات لها، وفي حالة التغيير ستعمل على البورصات عن إعلانها مباشرة، بحيث يتعرف عليها المواطنين.