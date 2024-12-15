“اضبطها الآن” ..تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات والعرب سات لمتابعة أهم المباريات

تعتبر قناة أون تايم سبورت واحدة من أبرز القنوات الرياضية في الوطن العربي، حيث تحظى بشعبية كبيرة بين عشاق كرة القدم وتقدم القناة تغطية شاملة لأهم المباريات المحلية والعالمية، مما يجعلها وجهة رئيسية لمتابعي الرياضة ومع تزايد البحث عن التردد الجديد للقناة، يسعى الكثيرون لمتابعة آخر الأخبار والمباريات الحصرية التي تُبث عبر شاشتها وفي هذا المقال، سنستعرض التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت، بالإضافة إلى خطوات تحميل القناة لتتمكن من الاستمتاع بأفضل اللحظات الرياضية.

تردد قناة أون تايم سبورت

تعد قناة أون تايم سبورت من القنوات الرياضية التي تتابعها الجماهير بشغف، حيث تقدم تغطية شاملة للمباريات والأخبار الرياضية على مدار الساعة ولمساعدتك في ضبط القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك، نقدم لك الترددات اللازمة لكل من النايل سات والعرب سات:

أولاً: تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات

التردد: 12604

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

جودة القناة: إتش دي

ثانياً: تردد قناة أون تايم سبورت على العرب سات

التردد: 12379

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: إتش دي

كيفية ضبط قناة أون تايم سبورت

إذا كنت ترغب في تثبيت قناة أون تايم سبورت على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية: