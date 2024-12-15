“zamalek vs al masry“ متـــابعة مباراة الزمالك ضد المصري اليوم الكونفدرالية الأفريقية قناة بين سبورت.. مــاتـــش جـــامــد لا تفــوته

مباراة الزمالك ضد المصري اليوم الأحد الموافق 15 من شهر ديسمبر الجاري لعام 2024 تعتبر من أكثر الأشياء التي يبحث عنها العديد من محبي وعاشقي كرة القدم المصرية والأفريقية، حيث تتجه أنظار عاشقي كرة القدم إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين ناديي الزمالك والمصري البورسعيدي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

مباراة الزمالك ضد المصري

يدخل الفريقان المباراة وهما يتصدران ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط لكل منهما، لكن الزمالك يتفوق بفارق الأهداف، يحتل أنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة لكل فريق، ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز لتعزيز صدارته، فيما يطمح المصري إلى خطف النقاط الثلاث والانفراد بالقمة.

مشوار الفريقين في البطولة

الزمالك بدأ مشواره بفوز ثمين على بلاك بولز بنتيجة 2-0، ثم تعادل مثير مع أنيمبا 2-2 خارج ملعبه، بينما المصري فاز في مباراته الأولى على أنيمبا 2-0 بالسويس، وتعادل مع بلاك بولز بهدف لكل فريق خارج الديار.

القنوات الناقلة وموعد المباراة

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وستُبث عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، الناقل الحصري للبطولة.

المباراة تعد اختبارًا قويًا للفريقين، خصوصًا أنها تأتي في ظل تنافس شديد على صدارة المجموعة، ما يضفي على اللقاء أهمية إضافية لعشاق الكرة الإفريقية والمصرية.

تشكيل الزمالك لمباراة اليوم

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: فتوح – حسام عبد المجيد – الونش – عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبدالله السعيد

خط الهجوم: مصطفي شلبي – احمد سيد زيزو – ميشالاك – سيف الدين الجزيري