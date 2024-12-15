انا والماما ماتشي ماتشي .. استقبل تردد قناة كراميش للأطفال 2024 على النايل والعرب سات وفرح أولادك

تعتبر قناة كراميش واحدة من أبرز قنوات الأطفال في العالم العربي، حيث تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال في مختلف الدول العربية، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تناسب جميع الأعمار، مما يجعلها الخيار الأول للكثير من الأسر لمتابعة محتوى يثقف ويحفز الأطفال، وفيما يلي تردد القناة على مختلف الأقمار الصناعية.

نبذة عن قناة كراميش 2024

قناة كراميش هي قناة فضائية متخصصة في تقديم محتوى يناسب الأطفال، حيث تعرض برامج تعليمية وترفيهية متنوعة مثل الأغاني التعليمية والبرامج التفاعلية، بالإضافة إلى أفلام الكرتون الممتعة، وتهدف القناة إلى تعليم الأطفال الأخلاق الحميدة والسلوكيات الإيجابية، كما تركز على تعليمهم المهارات الأساسية مثل الأرقام، الحروف، والألوان.

تردد قناة كراميش على نايل سات

تسعى قناة كراميش إلى الوصول إلى أكبر عدد من المشاهدين عبر الأقمار الصناعية، ولذلك فإنها تذاع على عدة ترددات عبر كل من نايل سات وعرب سات وجاء تردد القناة على النايل سات ليكون كما يلي:

التردد: 11470 / 11559

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة كراميش على عرب سات

أما عن تردد القناة على عرب سات فهو كما يلي:

التردد: 11390

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

طريقة فتح قناة كراميش على جهاز التلفزيون

يمكن استقبال القناة بسهولة على جهاز الريسيفر من خلال اتباع ما يلي: