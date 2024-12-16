zamalek vs al masry مباراة الزمالك والمصري اليوم في بطولة الكونفدرالية الإفريقية عبر القنـــوات النـــاقـــلة

مباراة الزمالك والمصري اليوم، تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية والإفريقية إلى مواجهة قوية تجمع بين فريق الزمالك وفريق المصري البورسعيدي ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية، المباراة تأتي في إطار الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية وتمثل المباراة صدام قويا بين فريقين مصريين لهما تاريخ طويل في البطولات القارية، مما يضيف نكهة خاصة لهذه المواجهة، تابعوا معي هذا المقال لمزيد من التفاصيل.

مباراة الزمالك والمصري اليوم في بطولة الكونفدرالية الإفريقية

ستقام مباراة الزمالك والمصري اليوم تحديدا في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة السابعة مساء بتوقيت مكة على ملعب برج العرب، وسيتم بث المباراة على قناة بي إن سبورتس 6 مع تغطية واستوديو تحليلي يضم نخبة من المحللين الرياضيين.

مباراة الزمالك والمصري اليوم

الزمالك الذي يسعى لاستعادة أمجاده الإفريقية وإضافة لقب جديد لخزائنه يدخل المباراة بهدف تحقيق الفوز وحسم نقاط المباراة لصالحه من أجل صدارة المجموعة على الجانب الآخر يأمل المصري في تقديم عرض قوي يعكس قدراته كفريق طموح يستطيع المنافسة بقوة في القارة السمراء، يذكر ان فريق الزمالك يمتلك في جعبته 4 نقاط حصدها من الفوز في مباراة وحيدة مع التعادل في مباراة أخرى، بينما يمتلك المصري أيضا أربع نقاط حصدها من فوز وحيد وتعادل وحيد أيضا.