“ماتش الزمالك“ تـــابع مباراة الزمالك والمصري اليوم الكونفدرالية الأفريقية على تـــردد قناة beIN Sports HD 6

مباراة الزمالك والمصري اليوم تشغل محركات بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي في كل مكان، حيث يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي في مباراة قوية ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة. كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024/2025، ستقام المباراة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة ال7:00 مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الزمالك والمصري اليوم

تعد هذه المواجهة ذات أهمية كبيرة للفريقين، حيث يتقاسمان صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط لكل منهما، حيث يسعى الزمالك، المدعوم بجماهيره، لتحقيق الفوز والانفراد بصدارة المجموعة، فيما يأمل المصري في الخروج بنتيجة إيجابية لتعزيز فرصه في التأهل للأدوار الإقصائية.

يدخل الزمالك المباراة بمعنويات عالية، خاصة بعد أدائه الجيد في الجولات السابقة، حيث يعتمد الفريق على خبرة لاعبيه مثل أحمد سيد “زيزو” ومصطفى شلبي لتحقيق الفوز.

المصري فريق منظم ويملك قوة دفاعية وهجومية تجعله خصمًا قويًا، يعتمد على تكتيك متوازن لمحاولة خطف النقاط من الزمالك على أرضه.

القنوات الناقله لمباراه الزمالك والمصري

ستنقل المباراة حصريًا عبر شبكة beIN Sports 6 الناقل الرسمي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

تردد قناة beIN Sports 6

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

متابعة مباراة الزمالك والمصري اليوم

من المتوقع أن الزمالك سيضغط منذ البداية لمحاولة التسجيل مبكرًا، بينما قد يعتمد المصري على المرتدات، بوجود لاعبين مثل أحمد سيد زيزو من الزمالك، وفريد شوقي من المصري، كما أن الفريقان يحتاجان للحذر من الأخطاء الدفاعية، خاصة في المباريات الحساسة كهذه.