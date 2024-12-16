رابـط فتح حساب بنكك اونلاين.. تعـرف على خطـوات وشروط فتح حساب بنك الخرطوم للمغتربين عبر bankofkhartoum.com في دقائـق

أعلن بنك الخرطوم عن إتاحة فتح حساب بنكك عبر الإنترنت من خلال موقعه الرسمي أو تطبيق “بنكك” دون الحاجة لزيارة الفروع، وذلك لتسهيل الإجراءات على العملاء داخل وخارج السودان، كما أوضح البنك المستندات المطلوبة لفتح الحساب مجانا عبر الإنترنت، وسنقوم بتوفير مزيد من التفاصيل خلال سطور هذا المقال فتابعوا معنا.

فتح حساب بنكك

تعد شروط فتح حساب في بنك الخرطوم ضرورية لضمان سير عملية التسجيل بشكل صحيح وآمن، ومن خلال تحديد هذه الشروط، يضمن البنك تقديم خدمات مصرفية فعالة للمواطنين، سواء المقيمين أو المغتربين، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.

يشترط أن يكون المتقدم سوداني الجنسية.

وجود بريد إلكتروني خاص بالمتقدم.

إذا كان المتقدم لم يبلغ السن القانوني، يجب عليه الحصول على موافقة كتابية من ولي الأمر لفتح الحساب.

كما يجب رفع جميع الوثائق والمستندات المطلوبة وإتمام عملية فتح الحساب عبر الإنترنت.

دفع مبلغ 10 آلاف جنيه سوداني مع إمكانية استرداده لاحقا.

أن يكون لدى المتقدم جواز سفر ساري.

أن يمتلك المتقدم بطاقة هوية وطنية سارية.

رابط فتح حساب بنك الخرطوم

أعلنت إدارة بنك الخرطوم عن توفير رابط فتح حساب بنكك أونلاين في 2024، بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمواطنين السودانيين سواء داخل السودان أو المغتربين، يتم ذلك وفقا لشروط محددة يجب أن تتوفر في المتقدم، ولفتح حساب في بنك الخرطوم عبر الإنترنت، يجب اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

تسجيل الدخول باستخدام الاسم، رمز التحقق المرئي، وكلمة السر

النقر على خيار “فتح حساب“.

اختيار نوع الحساب المطلوب (جاري أو توفير).

تعبئة استمارة فتح الحساب بالمعلومات الشخصية مثل الاسم، العنوان، تاريخ الميلاد، والجنسية.

رفع كافة الوثائق والمستندات المطلوبة.

قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

إرسال الطلب.

بعد إتمام هذه الخطوات، ستصل رسالة نصية تحتوي على معلومات الحساب البنكي.

رسوم فتح حساب

رسوم فتح حساب في بنك الخرطوم تتطلب إيداع مبلغ مبدئي بقيمة 10,000 جنيه سوداني، يتم خصم جزء من هذا المبلغ لتغطية رسوم فتح الحساب والطوابع المطلوبة.