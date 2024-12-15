بجـــــودة HD.. تــــابع مباراة الزمالك ضد المصري zamalek vs misry موعد المباراة والقنوات الناقلة 

مباراة الزمالك ضد المصري، تترقب جماهير كرة القدم المصرية والإفريقية اليوم مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الزمالك والمصري البورسعيدي في إطار منافسات الجولة الثالثة لدوري المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وتأتي هذه المباراة لتسلط الضوء على المنافسة بين فريقين مصريين يملكان تاريخا حافلا في البطولات القارية، حيث الزمالك يسعى لاستعادة أمجاده القارية، بينما يأمل المصري في إثبات قوته بين عمالقة القارة، تابعوا معي هذا المقال لمزيد من التفاصيل.

موعد مباراة الزمالك والمصري اليوم الأحد

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 وتحديدا في تمام الساعة الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، سيتم بث مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس 6 الناقل الحصري للبطولات الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مباراة الزمالك ضد المصري

يدخل الزمالك المباراة بحافز كبير لتحقيق الفوز وتعزيز موقفه في البطولة، خاصة مع رحيل مدرب الفريق خلال الأيام الماضىة واقتراب الابيض من التعاقد مع مدرب جديد، يعتمد الفريق على مجموعة من اللاعبين المميزين أبرزهم عبدالله السعيد واحمد السيد زيزو وناصر ماهر ونبيل عماد دونجا وهم العمود الفقري للفريق في خطي الهجوم والدفاع، من جانبه، يسعى المصري لتقديم أداء قوي والخروج بنتيجة إيجابية تعزز حظوظه في البطولة، الفريق يعتمد على تنظيمه الدفاعي القوي والهجمات المرتدة السريعة تحت قيادة مدربه على ماهر.