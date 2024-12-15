beIN Sports HD 6.. تـــــابع مباراة الزمالك والمصري اليوم في بطولة الكونفدرالية عبــــر القنوات الناقلة لها 

مباراة الزمالك والمصري، تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والإفريقية اليوم نحو مواجهة مرتقبة تجمع بين نادي الزمالك ونظيره المصري البورسعيدي ضمن منافسات دوري المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وتأتي المباراة في إطار الجولة الثالثة وتمثل أهمية كبيرة لكلا الفريقين حيث يسعى كل منهما لتحقيق نتيجة إيجابية تعزيز حظوظه في التأهل إلى الأدوار المقبلة من خلال تصدر مجموعته حيث يحتل الابيض المركز الأول بالتساوي على المصري برصيد 4 نقاط لكل منهم وذلك بعد تحقيق فوز وتعادل لكلا الفريقين تابعوا معي هذا المقال لمزيد من التفاصيل.

موعد مباراة الزمالك والمصري اليوم في بطولة الكونفدرالية الإفريقية

من المقرر أن تقام المباراة اليوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر لعام 2024 على ملعب استاد برج العرب في أجواء حماسية كبرى، تنطلق صافرة البداية عند 6:00 مساءا بتوقيت القاهرة، ال 7:00 مساءا بتوقيت مكة المكرمة، سيتم بث مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولات الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستبث المباراة على قناة beIN Sports HD 6.

مباراة الزمالك والمصري اليوم

يدخل الزمالك المباراة بصفته أحد أعرق الأندية الإفريقية وصاحب التاريخ الحافل بالبطولات، كما يدخل المباراة بحافز كبير لتعويض جماهيره عن هزيمته الفريق أمام المصري في بطولة الدوري المصري، بينما يدخل المصري بفريق طموح قوى هذا الموسم تحت قيادة مدربه القدير على ماهر.