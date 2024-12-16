عـالم من المعـرفة.. حـدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic 2025 نايل سات وعرب سات واكتشف العالم من حولك

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك تعد واحدة من أبرز القنوات التي تثير اهتمام المشاهدين في العالم العربي، حيث تتميز بتقديم برامج شيقة تسلط الضوء على المغامرات في عالم الطبيعة وتوثق حياة الحيوانات بشكل واقعي، القناة تبث عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، مما يجعلها متاحة لجمهور واسع، يتزايد البحث عن ترددها باستمرار نظرا للمحتوى الجذاب الذي تقدمه، والذي يرضي عشاق استكشاف الطبيعة والحياة البرية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

تثير قناة ناشيونال جيوغرافيك اهتمام الملايين في الوطن العربي، حيث يتكرر البحث عن ترددها نتيجة التحديثات المستمرة التي تجريها لضمان جودة خدماتها، وتعرف القناة بمحتواها المميز الذي يجمع بين التنوع والإثارة، إذ تأخذ المشاهد في رحلة إلى عوالم مختلفة عبر برامجها الفريدة، تقدم القناة برامج مميزة مثل عالم البرية وبرامج أخرى تركز على المخاطر التي تواجه الإنسان والحيوان، مما يجعلها واحدة من أبرز القنوات المفضلة لعشاق الطبيعة والمغامرة.

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يمكن لمحبي تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك متابعة برامجها التعليمية والترفيهية بجودة عالية عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات والاستمتاع بمحتواها المميز، ويكون ترددها بالشكل التالي:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على العرب سات

الاستقطاب: أفقي

التشفير: مجاني

التردد: 11411

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على النايل سات

الاستقطاب: أفقي

التشفير: مجاني

التردد: 11526

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

برامج اللقناة

تعرف قناة ناشيونال جيوغرافيك بعرض محتواها المميز على مدار اليوم دون انقطاع، حيث تسعى لتقديم برامج تثري الفكر وتنمي المعرفة، كما أنها تبث محتواها عبر مختلف الأقمار الصناعية لتصل إلى جمهور واسع في أنحاء العالم، ومن أبرز برامجها ما يلي:

برنامج هجرات عظمى.

السمك البري.

برنامج الحياة البرية.

الكشف عن وحوش مفقودة.

برنامج عملية انقاذ على الطرق الجليدية.

علوم وأبحاث.

برنامج المنقبون عن الذهب.

أسرار الحرب.

برنامج وقائع وأحداث.

سوبر كارز.

برنامج هندسية وهياكل عملاقة.

العيش الحر.

برنامج سمكة التونة العنيدة.

طريقة تثبيت القناة

لتنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال الخاص بك الرسيفر بسهولة، إليك الخطوات باختصار: