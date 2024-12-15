ابسط اطفالك مع قناة طيور الجنة.. تردد قناة طيور الجنة الجديد على عرب سات ونايل سات بعد التحديث

تعد قناة طيور الجنة واحدة من أبرز القنوات الموجهة للأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم محتوى تربويا وتعليميا هادفا من خلال أغاني وأناشيد ترفيهية تناسب مختلف الفئات العمرية ومع إطلاق التردد الجديد لعام 2024، تسعى القناة إلى تحسين جودة بثها وتوسيع نطاق انتشارها لتصل إلى أكبر عدد من المشاهدين يمكن للجميع الآن متابعة برامجها المميزة والاستمتاع بمحتواها المتنوع بمجرد ضبط التردد الجديد بسهولة على أجهزتهم.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على عرب سات

بدأت قناة طيور الجنة بثها الأول من الأردن بإدارة خالد مقداد، وحققت منذ انطلاقها نجاحا لافتا بفضل تقديمها محتوى تعليمي وترفيهي مخصص للأطفال بطريقة مبتكرة وممتعة تميزت القناة بجمعها بين الأغاني التربوية والقصص المصورة، والتي تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية والتعاليم الدينية في نفوس الأطفال كما اعتمدت على فريق عمل محترف قادر على جذب انتباه الطفل والتفاعل معه عبر الشاشة مقدما محتوى يجمع بين الفائدة والتسلية في آن واحد فيما يلي نقدم لكم تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات لعام 2024:

التردد: 11310.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات الجديد 2024

تعد قناة طيور الجنة واحدة من أبرز قنوات الأطفال التي استطاعت أن تحجز مكانة مميزة في قلوب الصغار والكبار على حد سواء بفضل مشاركة عائلة مقداد وأطفالها الذين أضفوا جوا عائليا مميزا أحبه الجميع حققت القناة نجاحا كبيرا من خلال تقديم أغاني مميزة تحمل رسائل تربوية إيجابية بأسلوب إبداعي ممتع، مما جعلها جزءا لا ينسى من ذكريات الطفولة لأجيال عديدة في الوطن العربي وبعد استعراض تفاصيل التردد على القمر عرب سات، ننتقل الآن إلى تردد قناة طيور الجنة عبر القمر نايل سات الأكثر استخداماً في مصر وشمال إفريقيا حيث يمكن استقبال القناة من خلال التردد التالي: