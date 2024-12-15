بعــد الــزيــادة الأخيـــرة.. أسعار البنزين اليوم والسولار 2024 في مصر وفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي

يتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار البنزين اليوم في مصر وخاصة بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة المصرية خلال شهر أكتوبر الماضي من عام 2024، حيث تعد تلك الزيادة هي الثالثة هذا العام، حيث أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعديلات على الأسعار نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج والتزامات خفض الدعم وفقًا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

أسعار البنزين اليوم

نتعرف من خلال مقالنا هذا على اسعار البنزين اليوم في مصر وفقا لاخر التحديثات من لجنة التسعير التلقائي وتلك الاسعار تتمثل فيما يلي:

بنزين 80: بسعر 13.75 جنيهًا للتر (زيادة عن 12.25 جنيهًا).

بنزين 92: بسعر 15.25 جنيهًا للتر (زيادة عن 13.75 جنيهًا).

بنزين 95: بسعر 17.00 جنيهًا للتر (زيادة عن 15.00 جنيهًا).

السولار: بسعر 13.50 جنيهًا للتر (زيادة عن 11.50 جنيهًا).

أسطوانة البوتاجاز: بسعر 160 جنيهًا.

أسباب زيادة أسعار البنزين اليوم

جاءت هذه الزيادة في إطار سياسة تدريجية لخفض دعم الوقود مع مراعاة التضخم المرتفع الذي بلغ نحو 24% مؤخرًا، الهدف هو تخفيف الضغط على الموازنة العامة مع استقرار الإمدادات في السوق المحلي، مع الإشارة إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا إلى أكثر من 80 دولارًا للبرميل.

التأثير على السوق

من المتوقع أن تؤثر هذه التعديلات على تكاليف النقل والإنتاج، لكنها تسعى لتحقيق استقرار السوق وتوفير المنتجات بأسعار قريبة من تكلفتها الحقيقية.