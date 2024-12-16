بورصة الدواجن الاثنين اسعار الفراخ البيضاء الان.. أعرف وصلت كام

تراجعت أسعار الدواجن اليوم 16 ديسمبر 2024 بعد الارتفاع الذي قد سجلته قبل عدة أيام قليله لينخفض سعر كيلو الدواجن اليوم ما بين 3 إلي 6 جنيهات، ليسجل سعر الكيلو الفراخ البيضاء في المزرعة ما بين 75 إلي 77 جنيها للكيلو، ليصل للمستهلك بسعر 83 إلي 85 جنيها، حيث يرجع الارتفاع والانخفاض في أسعار الدواجن إلي عوامل من أهمها هو زيادة أسعار العلف، بالإضافة إلي العديد من العوامل التي تؤثر علي السعر سنوضحها لكم عبر السطور القادمة من هذا الموضوع تابعونا.

أسعار الدواجن اليوم 16 ديسمبر 2024

ولمعرفة أسعار الدواجن في أولى التحديثات الصباحية، فهي كما يأتي:-

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم يتراوح السعر ما بين 80، 81 جنيها.

بينما وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 75 إلي 77 جنيها.

بلغ سعر كيلو الدواجن البلدي ليصل إلي 110 جنيها.

أسعار البيض اليوم 16 ديسمبر 2024

وصل سعر كرتونه البيض الأبيض 151 جنيها للكرتونه.

بلغت سعر كرتونه البيض الأحمر 151 جنيها.

سجلت سعر كرتونه البيض البلدي بسعر 145 جنيها.

العوامل الرئيسية التي تؤثر علي أسعار الدواجن

أولا: أسعار الأعلاف تعد من اكثر العوامل التي تؤثر بشكل كبير علي أسعار الدواجن.

كما تعد من ضمن الأسباب العرض والطلب، حجم الاستهلاك.

أسعار الكتاكيت الدواجن، البط اليوم 15 ديسمبر 2024