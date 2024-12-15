موجة برد بمختلف أنحاء المملكة ودرجات الحرارة تحت الصفر ببعض المناطق وإجراءت تعليمية عاجلة من وزارة التعليم

تعاني مناطق شمال المملكة العربية السعودية حاليًا من موجة برد قاسية تعد الأشد هذا الموسم، وذلك بسبب تأثير مرتفع جوي سيبيري، وهذه الأحوال الجوية دفعت إدارات التعليم في عدد من المناطق إلى تعديل جداول الدراسة لمواكبة الظروف المناخية القاسية، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على المزيد من التفاصيل.

انخفاض كبير في درجات الحرارة

تشهد مناطق تبوك، الجوف، حائل، والحدود الشمالية انخفاضًا في درجات الحرارة يصل إلى ثلاث درجات مئوية تحت الصفر، وأوصى خبراء الطقس السكان بارتداء الملابس الثقيلة والحرص على تجنب التعرض للبرد، لا سيما في ساعات الليل، مع متابعة مستمرة لتقارير الطقس المحلية.

إجراءات تعليمية لمواجهة البرد

استجابةً للظروف الجوية، أعلنت إدارات التعليم في عدة مناطق عن تغييرات في مواعيد الدراسة لضمان سلامة الطلاب والكوادر التعليمية، ففي محافظة القريات، تقرر تأخير بدء الحصة الأولى إلى الساعة 9:00 صباحًا حتى يوم الثلاثاء، كما وجهت إدارة تعليم تبوك ببدء اليوم الدراسي في مدارس المدينة وضواحيها عند الساعة 9:00 صباحًا طوال الأسبوع.

أما في حائل فقد ألغيت الطوابير الصباحية، ليبدأ اليوم الدراسي عند الساعة 7:45 صباحًا للبنات و8:00 صباحًا للبنين. وفي الحدود الشمالية، تم تأجيل بداية الدوام إلى الساعة 9:00 صباحًا يومي الأحد والاثنين.

من جانبها اعتمدت إدارة تعليم الجوف توقيتًا شتويًا جديدًا بحيث يبدأ الاصطفاف الصباحي في الساعة 8:15 صباحًا، والحصة الأولى عند 8:30 صباحًا، وفي حفر الباطن تقرر إلغاء الطابور الصباحي طوال الأسبوع، مع بداية الدراسة بالحصة الأولى في تمام الساعة 7:30 صباحًا.

توقعات الأرصاد

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن كتلة هوائية شديدة البرودة ستؤثر على مناطق الشمال، حيث يُتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 5 و2 درجة مئوية، مما يفرض مزيدًا من الحذر والاستعداد للتعامل مع هذه الأجواء الباردة.