ماما عاملة ايه؟ تردد طيور الجنة الجديد على القمر الصناعية بجودة عالية وإشارة قوية

أثارت قناة طيور الجنة إعجاب ملايين المتابعين في كافة أنحاء الدول العربية، بإذاعتها للكثير من البرامج الطفولية الأكثر شهرية بين ملايين المتابعين، فيما أن القناة تزداد شهرتها يومًا عن يوم بتقديمها لهذا المحتوى الرائع، ويمكنك التعرف على أحدث تردد للقناة، والعمل على تنزيله، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

حدث تردد قناة طيور الجنة الجديد

عقب إنطلاقة أول بث من قناة طيور الجنة أطفال، التي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي لجميع المتابعين في مختلف الدول العربية، وفقًا للمعلومات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي لقناة طيور الجنة “العرب سات”.

فيما أن القناة يكون “11310”.

الإستقطاب الخاص بالقناة “أفقي”.

كذلك فإن معدل الترميز “27500”.

فيما أن معامل تصحيح الخطأ “⅚”.

تردد قناة طيور الجنة النايل سات

كما يسهل استقبال قناة طيور الجنة أطفال على القمر الصناعي الثاني، كالأتي:-

القمر الصناعي “النايل سات”.

التردد الجديد للقناة “11274”.

الإستقطاب الخاص بالقناة “عمودي”.

معدل الترميز للقناة “27500”.

كذلك فإن معامل تصحيح الخطأ للقناة “¾”.

برامج قناة طيور الجنة أطفال

ولكي تُشاهد كل ما تقدمه قناة طيور الجنة أطفال على النايل سات والعرب سات، التي منها الكثير من الأغاني والأناشيد، ومن بينها البرامج المتمثلة في الأتي:-