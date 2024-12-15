نقدم لكم جميع القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية الإفريقية اليوم الساعة 6 بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ولا سيما وأن البحث تزايد في الساعات الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة بين طرفي المقدمة في المجموعة الرابعة من الكونفدرالية الإفريقية بين الزمالك صاحب المركز الأول برصيد 4 نقاط والمصري صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط، تلك المباراة التي تحدد نتيجتها متصدر المجموعة والذي يقترب من الصعود إلى الدور الثاني.

جميع القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية الإفريقية

يبحث الكثيرون في مصر عن أهم القنوات المجانية التي تنقل مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية الإفريقية، خاصة وأن المباراة ستقام في مصر في مدينة برج العرب بالإسكندرية، لهذا يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك والمصري مجاناً على قناة أون تايم الأرضية، حيث تعد قناة ON TIME أحد أهم القنوات التي يمكنكم من خلالها مشاهدة المباراة مجاناً بتعليق عربي، فيما يمكنك عزيزي المشاهد متابعة المباراة بصوت المعلق على محمد على من خلال مشاهدة المباراة على قنوات بي ان سبورت.

ترتيب مجموعة الزمالك في بطولة الكونفدرالية

لعب الزمالك جولتين في دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، تمكن من التعادل مع فريق انيميا النيجيري والفوز على بلاك بولز ليحصد 4 نقاط، فيما جمع كل من انيميا النيجيري وبلاك بولز نقطة واحدة، أما عن المصري البورسعيدي فقد جمع اربع نقاط من فوز وتعادل، لتصبح ترتيب المجموعة كالتالي:

الزمالك المركز الأول برصيد 4 نقاط.

المصري المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

انيمبا المركز الثالث برصيد نقطة.

بلاك بولز المركز الرابع برصيد نقطة.

موعد مباراة المصري والزمالك اليوم

من المقرر أن يجمع الزمالك والمصري البورسعيدي مباراة اليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر الجاري على ملعب استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الامارات، السابعة بتوقيت مكة والمدينة والسادسة بتوقيت القاهرة.