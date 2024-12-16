اسعار الأسماك البلطي والمجمد اليوم الإثنين في الأسواق

يهتم الكثير من المواطنين بالحث يوميا علي معرفة أسعار الأسماك وذلك بعد الارتفاع الملحوظ الذي قد تحركت إليه جميع أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة، لان السمك من الأكلات المليئة بالعناصر المفيدة للجسم تعتبر من اكثر الأكلات التي يفضلها شريحة كبيرة من المواطنين،كما بلغ سعر البوري الكبير ليتراوح سعرة ما بين 120 إلي 180 جنيها للكيلو من خلال الموضوع سنوضح لكم أسعار الأسماك ابقوا معانا عبر السطور القادمة من هذا الموضوع.

اعرف أسعار السمك البلطي في بورصة اليوم 16 ديسمبر 2024

جاءت أسعار الأسماك البلطي في أسواق اليوم ومع أخر التحديثات التي تمت عليها، وفقًا للأتي:-

بلغ سعر السمك البلطي ذات الحجم الصغير بسعر 64.58 جنيها للكيلو.

بينما بلغ كيلو السمك البلطي الأسواني بسعر 89.44 جنيها.

فيما وصل سعر كيلو الفيلية البلطي بسعر 161.17 جنيها.

وصل سعر كيلو البلطي كبير الحجم 93.33 جنيها.

كما يتراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلي 135 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة والبحرية

يمكنك التعرف على أسعار الأسماك المجمدة والبحرية اليوم الإثنين، كما يأتي:-

وصل سعر كيلو السمك الماكريل 116 جنيها.

بينما وصل سعر كيلو السردين المجمد 98.3 جنيها.

سعر كيلو الحدادي 71.75 جنيها.

سعر كيلو السبيط 305.77 جنيها.

بينما وصل سعر كيلو مكرونة سويسي 113.1 جنيها.

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