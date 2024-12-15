استقبل حولاتك وادفع خدماتك أون لاين عبر “خطوات تفعيل تطبيق Samsung pay”

يرغب الكثير من الأشخاص بمعرفة خطوات تفعيل تطبيق Samsung pay حيث قام البنك المركزي السعودي بإطلاق هذه الخدمة الحديثة إضافة منظومة الدفع الالكتروني في السعودية، كما تعاونت مع نظام مدني للمدفوعات الوطنية وجاءت هذه الخدمه ضمن إطار رؤية المملكة 2030 حتى تطور القطاع المالي وتعزز الاقتصاد الرقمي، والهدف من هذه الخدمة هو توفير حلول دفع سهلة وآمنة للعملاء، وسوف نوضح خطوات تفعيل هذا التطبيق خلال السطور القادمة مع التعرف على مميزات هذه الخدمة.

خطوات تفعيل تطبيق Samsung pay

حتى يتم تفعيل خدمة سامسونج باي على الهاتف الجوال يجب على المستخدم اتباع الخطوات التالية:

فتح تطبيق سامسونج بي على الهاتف أو القيام بتحميله إن لم يكن موجود من متجر التطبيقات.

كتابة بيانات الحساب في سامسونج إن لم يكن لديه حساب حتى ينشئ حساب جديد عبر التطبيق.

اختيار طريقة التحقق المناسبة مثل مسح قزحية العين أو بصمة الإصبع أو رمز التعريف الشخصي.

إنشاء رمز تعريف شخصي مكون من أربع أرقام خاصة بخدمة سامسونج باي.

كتابة بيانات البطاقة البنكية والائتمانية واتباع التعليمات التي تظهر له على الشاشة حتى يتمم عملية التفعيل.

مميزات خدمة سامسونج باي

يوجد الكثير من المميزات التي توفرها خدمة سامسونج باي حتى توفر على العملاء والمستخدمين استخدام هذه الخدمة ومميزاتها هي: