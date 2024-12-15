“صـــار عنـــا بيبــي“ تردد قناة طيور الجنة للأطفال 2024 على جميع الأقمار الصناعية Toyor Aljanah بدون تشويش

تعد قناة طيور الجنة واحدة من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في تقديم المحتوى الترفيهي والتعليمي للأطفال في العالم العربي. منذ انطلاقها عام 2008، تمكنت القناة من بناء قاعدة جماهيرية واسعة بفضل ما تقدمه من برامج تعليمية، وأناشيد دينية وترفيهية، محتوى يساعد في تعزيز القيم الأخلاقية والمهارات الأساسية للأطفال، في هذا المقال سوف نتعرف على تردد قناة طيور الجنة لعام 2024 على جميع الأقمار الصناعية، وأبرز مميزاتها والبرامج التي تقدمها.

تردد قناة طيور الجنة

تسعى قناة طيور الجنة إلى توفير البث بجودة عالية وسهولة وصول لجميع المشاهدين في مختلف الدول العربية، مما جعلها تبث على عدة أقمار صناعية، وفيما يلي ترددات القناة لعام 2024:

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

التردد: 11258.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة طيور الجنة على سهيل سات

التردد: 11390.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة طيور الجنة على الهوت بيرد

التردد: 12380.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مميزات قناة طيور الجنة

محتوى تعليمي ممتع: تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية التي تسعى إلى تعليم الأطفال الأحرف، الأرقام، والألوان بطريقة ترفيهية.

القيم الأخلاقية: تركز القناة على تعليم الأطفال القيم الإسلامية والعادات الحسنة، مثل احترام الوالدين، الصدق، والأمانة.

مناسبة لكل الأعمار: تلبي القناة احتياجات الأطفال من عمر السنتين وحتى سن العاشرة.

جودة البث: تقدم القناة محتوى بجودة عالية (HD) لضمان تجربة مشاهدة ممتعة.

الاعتماد على المواهب الشابة: تستعين القناة بأطفال ومواهب شابة لتقديم محتواها، مما يجعلها قريبة من جمهورها المستهدف.

أشهر برامج قناة طيور الجنة

تشتهر القناة بتقديم باقة متنوعة من البرامج والأناشيد التي نالت إعجاب الأطفال وأسرهم، ومن أبرزها:

أناشيد تعليمية: مثل الألوان، الأرقام، والحروف.

برامج ترفيهية: مثل برنامج بيت الحاج والمغامرات العائلية.

قصص مصورة: تسعى لتقديم الدروس والعبر من خلال القصص المصورة.

أناشيد دينية: تهدف إلى غرس القيم الإسلامية في نفوس الأطفال بأسلوب محبب وممتع.

كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة

للاستمتاع بمشاهدة قناة طيور الجنة، يمكنك اتباع الخطوات التالية: