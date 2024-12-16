اسمك “هنــــا” .. استعلم حالًا عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي 2025

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية يعتبر هذا الدعم واحد من أهم البرامج التي ساهمت في الارتقاء بالمستوى المعيشي الخاص بالأسر ذات الدخل المنخفض في دولة العراق، ولذلك يريدون العديد من المواطنين الإنضمام إلى البرنامج والاستفادة منه، والآن الوجبة الأخيرة لم يعد سوى القليل وسوف يتم الإعلان عنها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على طريقة معرفة اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يمكنك الآن معرفة طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بكل سهولة ويسر كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية.

في البداية عليك تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة مظلتي .

بعد ذلك اضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

ثم عليك اختيار الأمر خدمات.

بعدها قم بتحديد أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة.

ثم قم بتسجيل بيانات المتقدم في الحقل المخصص لها.

بعد ذلك قم بالنقر على زر تسجيل.

ثم النقر على زر بحث.

عليك الانتظار قليلًا وسوف يتم عرض أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة فور صدورها والإعلان عنها.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

لقد وضعت بعض الشروط من قبل وزارة العمل يجب أن توافرها في الأشخاص المتقدمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وتكون تلك الشروط كالتالي.