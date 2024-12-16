مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية الجديد.. نزلها وتابع حلقة 175

تعد الحلقة 175 من مسلسل قيامة عثمان من اكثر الحلقات تشويقا للمشاهدين حيث تنتهي أحداث الحلقة علي محاولة قتل زوجة عثمان بالا، بالإضافة إلي إصابة عثمان بإصابات بالغة عقب مواجهته إلي هؤلاء المغول والصليبين اللذين يريدون الاستيلاء علي أراضي الدولة، علي الرغم من الأحداث التي تحتوي عليها هذه الحلقة إلا أن جميع أحداث المسلسل تعتبر من اقوي الأحداث التي استطاع الممثل بوراك أوزجيفيت أن يقوم بجميع الأدوار بطريقة تجذب المتابعين، العمل علي انتباههم وعدم الملل، بل تنتهي كل حلقة ببداية جديدة يريد المشاهد التحقق منها في الحلقة القادمة، كما يتم بث المسلسل عبر العديد من القنوات الفضائية التي تبثه عبر جودة حديثة وتقنية عالية، كل ذلك واكثر سنوضحه لكم عقب السطور القادمة.

التردد الحديث قناة الفجر الجزائرية عبر النايل سات

جاء تردد القناة: 12645.

كما تم تعديل رمز القناة: 27500.

مؤشر التصحيح الخاص بالقناة: 4/3.

مؤشر استقطاب القناة: أفقي.

عبر القمر الصناعي: النايل سات.

قيامة عثمان يتم بثها عبر تردد قناة ATV علي العرب سات

التردد الحديث: 12692.

الرمز الخاص بالقناة: 27500.

مؤشر الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: العرب سات.

كيفية تحميل الترددات الناقلة بقيامة عثمان علي التلفاز