جهز نفسك.. جدول امتحانات نصف العام 2024-2025 في كافة المحافظات.. شوف جدولك

بدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في الإعلان عن جداول امتحانات منتصف العام الدراسي 2024-2025، وذلك وفقا للتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم وأوضحت الوزارة أن الامتحانات ستجرى ورقيا داخل المدارس، مع توفير لجان مؤمنة بالكامل لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والمدارس.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ستبدأ يوم 11 يناير المقبل، كما شددت على ضرورة إعداد أسئلة الامتحانات بناء على المعايير الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بحيث تكون الأسئلة مصممة لقياس مدى فهم الطلاب لمخرجات التعلم، مع الابتعاد عن الأسلوب التقليدي القائم على الحفظ والتلقين.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية نصف العام

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، والتي سوف تنطلق يوم السبت الموافق 18 يناير المقبل وفيما يلي المواعيد التفصيلية للامتحانات: