”أتربـــة وحرارة أقل من الصفر” طقس العراق اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 وفقا لهيئة الانواء الجوية

طقس العراق، تتأثر الأحوال الجوية في العراق بتقلبات الطقس المستمرة خلال فصل الشتاء حيث تتراوح درجات الحرارة بين البرودة المعتدلة والباردة الشديدة في بعض المناطق، وتشهد دولة العراق اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 تغيرات ملحوظة في الطقس نتيجة تأثرها بمنخفض جوي يمر عبر مناطق متعددة في البلاد، مما سيؤثر على درجات الحرارة وحركة الرياح، بالإضافة إلى احتمال سقوط الأمطار في بعض المناطق، وفي هذا المقال، سوف نوضح لكم تفاصيل طقس العراق اليوم فتابعوا معي.

طقس العراق اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

اليوم، تشهد معظم مناطق العراق تأثيرات منخفض جوي بارد، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ مقارنة بالأيام السابقة، وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس في 5 محافظات ستسجل الصغرى ما بين صفر وأقل من الصفر أيضا وذلك في كل من محافظات ننوي وديالي واربيل ودهوك والسليمانية وبغداد أما الدرجات العظمى فستكون ما بين 18 و 19 درجة مئوية وذلك في محافظات المثني والديوانية وذي قار وميسان والبصرة، أما عن الرياح في المقرر أن تشهد البلاد رياح شمالية غربية مثيرة لبعض الأتربة بشكل خفيف على بعض أنحاء البلاد.

طقس العراق خلال اليوم الأحد

من المتوقع أن يشهد العراق بعض الأمطار المتفرقة اليوم وستكون بشكل أكبر في المناطق الشمالية والغربية بينما ستكون فرص الأمطار أقل في المناطق الجنوبية في مدن مثل الموصل وكركوك، من المتوقع أن تكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الساعات القادمة، بينما قد تقتصر الأمطار في بغداد على فترات قصيرة من المطر الخفيف.