“أهم التعديلات”.. زيادة رواتب المتقاعدين في العراق وحقيقة رفع سن التقاعد إلى 63 عاما

تقدم وزارة المالية العراقية مجموعة من المزايا الهامة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، ومن أبرزها برنامج الرواتب التقاعدية الذي يتيح لهم الاستعلام عن رواتبهم بسهولة؛ في هذا المقال عبر موقع “البديل” نستعرض تفاصيل خدمة الاستعلام عن الرواتب بالإضافة إلى توضيح الحقائق المتعلقة بزيادة الرواتب التقاعدية.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

أكدت وزارة المالية العراقية أن الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن زيادة رواتب المتقاعدين بدءًا من يناير 2025 غير صحيحة، وأوضحت الوزارة أنه في حال إقرار أي زيادة أو تغيير في الرواتب، سيتم الإعلان عنها رسميًا عبر القنوات الحكومية الرئيسية.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

يمكن للمتقاعدين الراغبين في معرفة تفاصيل رواتبهم اتباع الخطوات التالية عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية.

إدخال رمز التحقق المرئي الظاهر.

اختيار خدمة “الاستفسار عن رواتب المتقاعدين”.

تحديد المنطقة التي يقيم فيها المستفيد.

إدخال بقية المعلومات المطلوبة.

الضغط على زر “بحث” للحصول على تفاصيل الراتب وأي زيادات سابقة (إن وجدت).

شروط الحصول على الرواتب التقاعدية

وضعت وزارة المالية العراقية مجموعة من الشروط التي يجب توفرها لصرف الرواتب التقاعدية وهذه الإجراءات تهدف إلى ضمان سهولة وصول المتقاعدين إلى حقوقهم، مع الالتزام بالمصداقية والشفافية في أي تحديثات تتعلق بالرواتب، وتشمل ما يلي:

أن يكون المتقدم مقيماً داخل العراق.

ألا يقل عمر المتقاعد الذكر عن 60 عامًا.

أن يكون المتقاعد قد أمضى فترة خدمة لا تقل عن 20 عامًا.

توفر حساب مصرفي في العراق باسم المستفيد.

تقديم كافة الوثائق والمستندات المطلوبة لإثبات الاستحقاق.

حقيقة تعديل سن التقاعد في العراق

يخضع قانون التقاعد العراقي حاليًا لمناقشات برلمانية تهدف إلى إدخال تعديلات جديدة من أبرزها رفع سن التقاعد الرسمي من 60 إلى 63 عامًا، هذا التعديل يهدف إلى منح العاملين فرصة للبقاء في الخدمة لمدة ثلاث سنوات إضافية ما يسهم في الاستفادة من خبراتهم لفترة أطول، وأكدت الوزارة انه لم يصدر اي قرار حتى الآن وان الأخبار المتداولة حاليا هي مجرد مقترح من مجلس النواب في إطار خطط الإصلاح الإقتصادي.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يناير 2024 في العراق

تلتزم الجهات الحكومية في العراق بصرف رواتب المتقاعدين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي كموعد ثابت، دون أي تأخير أو تقديم، ومع ذلك، إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية، يتم تأجيل الصرف إلى أول يوم عمل رسمي؛ بالنسبة لرواتب المتقاعدين لشهر يناير 2024، من المقرر أن يتم صرفها يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2024، وذلك وفقاً للجدول الزمني الذي تعتمده الجهات المختصة لضمان انتظام صرف المستحقات.