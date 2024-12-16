تابع اليوم الحلقة 37 من مسسل صلاح الدين الأيوبي على قناة الفجر الجزائرية و ATV ترددها الجديد

جميع أحداث مسلسل صلاح الدين الأيوبي مشوقه يعد سماع هذا المسلسل للعديد من المشاهدين محض اهتمام الكثير بمعرفة كافة التفاصيل والأحداث التي استطاع البطل الشجاع أن يقضي علي الظلم والعدوان بكل شجاعة وعدم الخوف، تدور أحداث المسلسل حول الغزوات الصليبية وكيفية بطشهم علي العالم الإسلامي، خطواتهم المدروسة حول فرض البطش والظلم علي القدس وبجانبها العديد من البلاد الإسلامية، يعد من ابرز المسلسلات التي حازت بإعجاب الكثير من المتابعين حول الوطن العربي، كما يتم بث المسلسل علي احدث واعلي القنوات الفضائية من حيث التقنيات الحديثة والجودة العالية، سنسرد لكم الترددات الخاصة بهذه القنوات وكيفية تنزيلها وسماعها علي شاشات التلفاز إليكم كافة التفاصيل في السطور الآتية.

القنوات الناقلة للمسلسل قيامة عثمان

من ابرز القنوات الناقلة للمسلسل التاريخي قيامة عثمان سنوضحها لكم عبر السطور القادمة والتي تتمثل في التالي:

تردد قناة ATV علي النايل سات

تردد القناة: 10796.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: النايل سات.

رمز القناة: 27500.

تردد قناة ATV علي العرب سات

التردد الحديث: 12692.

مؤشر الترميز الخاص بالقناة: 27500.

القمر الصناعي: العرب سات.

الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي النايلسات

تم تغير تردد القناة الي: 12034.

علي مؤشر الترميز: 27500.

بمعدل تصويب: 4/3.

معامل الاستقطاب: أفقي.

الفجر الجزائرية عبر العرب سات

التردد الخاص بالقناة: 12130.

رمز القناة: 27500.

تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.

مؤشر الاستقطاب: عمودي.

خطوات استقبال الترددات الناقلة مسلسل قيامة عثمان