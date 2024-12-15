الحقي اشتري الفراخ وهي رخيصة.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن الرئيسية

شهدت أسعار الدواجن اليوم بشكل عام استقرارًا نسبيًا في بورصة الدواجن، مع الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة يتم إضافة 10-15 جنيهًا عند بيعها في الأسواق والمتاجر للمستهلك النهائي، بينما شهدت أسعار الفراخ البيضاء بشكل خاص انخفاضًا ملحوظًا في بورصة الدواجن، حيث بلغ متوسط سعر الكيلو في المزرعة ما بين 75 و76 جنيهًا، وذلك وفقًا لتصريحات شعبة الدواجن وبيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء، وقد تختلف الأسعار بشكل طفيف حسب المناطق السكنية وأسواق البيع.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

تراجعت اسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد بحوالي 1.5 جنية، وفيما يلي اسعار الفراخ بأنواعها:

كيلو الفراخ البيضاء: بين 75 – 76 جنيهًا.

كيلو الفراخ الساسو: بين 80 – 81 جنيهًا.

كيلو الفراخ البلدي: 120 جنيهًا.

كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء: 57 جنيهًا، بانخفاض قدره 2 جنيه عن أمس.

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليومية

شهدت أسعار الكتاكيت في البورصة اليوم استقرارا نسبيا ونستعرضها لكم عبر موقع “البديل”:

كتكوت أبيض شركات: بين 35 – 42 جنيهًا.

كتكوت أبيض قطعان: بين 28 – 28.5 جنيه.

كتكوت ساسو: بين 17 – 18 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن في الأسواق

شملت أسعار مشتقات الفراخ ما يلي:

كيلو البانيه: بين 200 – 205 جنيهات.

كيلو الكبد والقوانص: 85 جنيهًا.

كيلو الدبابيس: بين 98 – 100 جنيه (مع اختلاف بسيط بين المناطق).

أسعار البط في بورصة الدواجن اليوم:

أسعار البط في السطور التالية:

كيلو البط البلدي: بين 99 – 100 جنيه.

كيلو البط الفرنسي: بين 69 – 70 جنيهًا.

كيلو البط المسكوفي: بين 84 – 85 جنيهًا.

كيلو البط البغالي: بين 79 – 80 جنيهًا.

أسعار اللحم الرومي في بورصة الدواجن اليوم:

أسعار اللحم الرومي كما يلي:

كيلو لحم رومي أبيض: بين 94 – 95 جنيهًا.

كيلو لحم رومي أسمر: بين 109 – 110 جنيهات.

أسعار البيض اليوم في المزرعة

أظهرت بيانات بورصة الدواجن استقرار أسعار البيض في الأسواق مع احتمالية تفاوت الأسعار بين المناطق المختلفة، حيث يتم إضافة ما بين 10 و20 جنيهًا للمستهلك، وأسعار البيض بأنواعه نعرضها لكم في السطور التالية: