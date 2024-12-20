“بابا جاب لي بالون” اضبط الآن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 على الأقمار الصناعية لمتابعة أجمل أغاني وأناشيد الأطفال

تعتبر قناة طيور الجنة من القنوات المميزة التي تقدم محتوى متنوعا للأطفال، حيث تتمتع بشعبية كبيرة بين الآباء والأمهات في مختلف أنحاء العالم، حيث تبث القناة برامج تعليمية وترفيهية على مدار الساعة، مما جعلها الخيار الأمثل للعديد من الأسر، وتهدف القناة إلى تقديم محتوى يناسب مختلف الأعمار، مما يجعلها محط اهتمام خاص لدى أولياء الأمور الذين يبحثون عن برامج تعلم أطفالهم القيم والمبادئ التربوية السليمة، وتساهم هذه البرامج في تعزيز شخصية الطفل العربي، مما يعطي الشعور بالاطمئنان للأهالي، وفي هذا المقال سنستعرض تردد قناة طيور الجنة لعام 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة، بالإضافة إلى طريقة استقبال القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك بسهولة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من القنوات التي يسهل الوصول إليها عبر الأقمار الصناعية المختلفة، مما يتيح للأسر في العديد من الدول متابعتها دون عناء، وسنبدأ بتقديم تردد القناة عبر القمر الصناعي الأكثر انتشارا في دول شمال إفريقيا ودول الخليج العربي، ويمكنكم الآن ضبط ترددها الجديد على النايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 11274

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الجودة: HD

تردد قناة طيور الجنة عبر عرب سات

التردد: 11310

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

الجودة: HD

كيفية تثبيت تردد قناة طيور الجنة

لكل من يبحث عن طريقة لاستقبال قناة طيور الجنة نقدم لكم خطوات بسيطة وسهلة لضبط التردد على جهاز الاستقبال:

ابدأ بتشغيل جهاز الرسيفر الخاص بك.

استخدم جهاز التحكم عن بعد للوصول إلى قائمة الإعدادات.

حدد القمر الصناعي الذي ترغب في استقبال القناة من خلاله سواء كان نايل سات أو عرب سات.

اختار خيار “البحث اليدوي” من قائمة القنوات.

قم بإدخال بيانات التردد التي تم ذكرها سابقا في الحقول المخصصة لذلك.

اضغط على زر “بحث” ليبدأ جهازك في البحث عن قناة طيور الجنة.

بعد الانتهاء من البحث اضغط على زر “حفظ” لتثبيت القناة في قائمة قنوات جهازك.

باتباع هذه الخطوات البسيطة ستتمكن من مشاهدة قناة طيور الجنة على جهازك بسهولة، كما أن القناة تقدم بشكل مستمر برامج متنوعة تشمل الأغاني التعليمية والفيديوهات التي تساعد في تعزيز القيم السلوكية لدى الأطفال، مما يجعلها خيارا مفضلا للكثير من العائلات.