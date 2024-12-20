لينك الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الدفعة السابعة عبر منصة مظلتي

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن نشر قائمة بأسماء المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية بما في ذلك الذين تم قبولهم في الوجبة الأخيرة يعد هذا البرنامج دعما من الحكومة العراقية لتقديم المساعدة للمواطنين في مواجهة التحديات والظروف الصعبة يمكن للمواطنين الاستفسار عن أسماء المستفيدين بسهولة كما يمكنهم الاطلاع على الشروط المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في البلاد.
كيفية البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن توفير رابط إلكتروني رسمي يمكن المواطنين العراقيين من معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة يمكن القيام بذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- ادخل إلى الرابط الرسمي لمنصة مظلتي.
- اختيار البرنامج المناسب للرعاية الاجتماعية.
- تحديد الوجبة التي تود الاستفسار بشأنها.
- اضغط على زر تحميل الكشوفات.
- انتظر تحميل القوائم.
- ابحث عن اسم الشخص الذي تود التأكد من المعلومات المتعلقة به.
- إذا لم تعثر على الاسم يمكنك التحقق من الكشوفات الأخرى.
- تأكد من إدخال رقم الهوية الوطنية بشكل دقيق لضمان ظهور النتائج بشكل صحيح.
- من خلال اتباع هذه الخطوات يمكن للمواطنين الوصول إلى المعلومات المطلوبة بسهولة.
المتطلبات اللازمة للتسجيل في برنامج الدعم الاجتماعي
حددت الحكومة العراقية معايير ومتطلبات التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية الذي أطلقته وزارة العمل لمساندة المواطنين وتتمثل هذه المتطلبات فيما يلي:
- يجب أن يكون المتقدم من العراق ويقيم فيه بشكل دائم.
- يجب ألا يكون لدى المتقدم أي أصول أو عقارات أو ممتلكات ذات قيمة كبيرة.
- يجب أن يتراوح عمر المتقدمين الرجال بين 18 و60 عاماً.بالنسبة للنساء يتوجب أن تكون أعمارهن بين 15 و55 عاما كحد أقصى.
- يجب ألا يكون المتقدم قد حكم عليه بالسجن أو أن يكون مقيما في دور الرعاية.
- يعتبر من الشروط الأساسية أيضا أن يكون المتقدم غير مشمول بالتأمين الاجتماعي أو التأمين الصحي.
- يجب أن تتألف الأسرة التي تسعى للحصول على الدعم من أربعة أشخاص على الأقل.
- تولي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أهمية كبيرة لدعم الرعاية حيث تتم مناقشات مكثفة مع البرلمان حول الدفعة السابعة ومن المتوقع الإعلان عن أسماء المستفيدين قريبا وستتاح القوائم عبر موقع مظلتي في جميع المحافظات.