براتب 9000 ريال.. فرص عمل جديدة في السعودية بمميزات خيالية والشروط المطلوبة.. الحق فرصتك

يثير الخبر عن براتب 9000 ريال.. فرص عمل جديدة في السعودية، اهتمام كل فئات الشباب المصري الحاملين مؤهلات دراسية مختلفة، حيث يعد الحصول على فرصة عمل مناسبة ذات راتب جيد، من أهم أحلام الشباب من الجنسين في الفترة الحالية، وتستهدف الحكومة المصرية القضاء على البطالة، حيث هناك تناسق بين المملكة السعودية والحكومة المصرية، على توفير 25 فرصة عمل لمهنة مدير مطعم و شيف سوشي، على أن يكون التقديم في مقر “الإدارة العامة للتشغيل” بمدينة نصر.

براتب 9000 ريال.. فرص عمل جديدة في السعودية

دعت شركة “رواج لتطوير الموارد الإدارية” في المملكة السعودية، كل الشباب الراغب في الانضمام لهذه الوظائف إلى المبادرة بالتقديم في الموعد المعلن الخميس 12 ديسمبر الجاري، ويستمر التقديم متاح لمدة سبعة أيام، ويكون تسليم ملف للتقديم في مقر ” الإدارة العامة للتشغيل”، وقد تم تحديد 15 فرصة لوظيفة “مدير مطعم” وتكون شروط التقديم كما يلي:

أن يكون عمر المتقدم بين 28 و 36 سنة.

امتلاك خبرة في إدارة المطاعم لا تقل عن 7 سنوات.

التمتع بكل المهارات المؤهلة لإدارة المطاعم.

الحصول على شهادة عليا ” بكالوريوس أو ليسانس “

من المفضل أن يحمل المتقدم مؤهل سياحة وفنادق.

إجادة اللغة الإنجليزية والتحدث بها.

شروط فرص عمل في السعودية للمصريين

وفرت الشركة 10 فرص عمل من مهنة شيف سوشي برواتب ما بين 2500 إلى 3000 ريال، ويجب أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية:

التقديم للشباب من عمر 25 عام حتى 32 عام.

خبرة في مجال مهنة الشيف لا تقل عن 4 سنوات.

يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية.

أن يحمل المتقدم مؤهل متوسط أو مؤهل عالي.

مميزات فرص عمل جديدة في السعودية

يتمتع المقبولين في هذه الفرص السابقة بالعديد من المزايا، من أهمها الرواتب المجزية بجانب عدد من المزايا الأخرى كما يلي: