ارتاحي من زن العيال تردد قناة كراميش الجديد على الأقمار الصناعية

تعد قناة كراميش من أكثر القنوات الفضائية التي تحرص على تقديم باقة كبيرة من المحتوى الطفولي والكرتوني المميز، بالإضافة إلى البرامج التعليمية الأكثر من رائعة، فيما تحرص الأسرة على تحميل مثل هذه القنوات المفيدة بشكل كبير للطفل، ويمكنك الإستمتاع بالمحتوى المفيد، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

التردد الأول لقناة كراميش

هناك مجموعة من المعلومات الخاصة بإستقبال قناة كراميش أطفال على القمر الصناعي، وفقًا لما يأتي:-

القمر الصناعي الأول يكون النايل سات.

التردد الجديد فهو 11430.

فيما أن استقطاب القناة يكون عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو ¾.

تردد قناة كراميش الثاني عرب سات

يسهل القيام بالتعرف على التردد الثاني لقناة كراميش أطفال، وفقًا للمعلومات المنصوص عليها في الأتي:-

القمر الصناعي الثاني هو العرب سات.

التردد الأخر للقناة هو 11390.

استقطابها هو عمودي.

معامل الترميز يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 5/6.

خطوات تنزيل قناة كراميش أطفال

هناك بعض الخطوات التي من خلالها يمكنك استقبال قناة كراميش سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا للأتي:-