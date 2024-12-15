”جيـــب محفظـــــة جـــديـــدة” زياده المعاشات شهر يناير 2025 وموعد الصرف بالزيادة الجديدة

زياده المعاشات شهر يناير 2025، تستعد هيئة التأمين الاجتماعي القومية لتنفيذ قرار الحكومة بتنفيذ تعديلات جديدة على المعاشات، حيث من المقرر أن تقوم الهيئة برفع الحد الأدنى للمعاشات وذلك لمن تنتهي خدمتهم بداية من شهر يناير 2025 المقبل، يذكر أن عدد المستفيدين من المعاشات وصل حتى 11.5 مليون مواطن، وكثرت لديهم الاسئلة عن حقيقة زيادة المعاشات في يناير المقبل، الجدير بالذكر أنه وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الذي يحمل رقم 148 لعام 2019، فإن الحدي الأدنى والحد والأقصى للاشتراك التأميني يتغير بشكل سنوي، وفيما يلي نوضح تفاصيل زيادة المعاشات وموعد صرفها فتابعوا معي.

زيادة المعاشات لشهر يناير 2025

صرح اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعي عن القيام بعدة تعديلات على الحد الأدنى والحد الأقصى وذلك للاشتراك التأميني والذي بدوره سيؤدي إلى زيادة في المعاشات والتي سيتم تطبيقها بدأ من يناير 2025، وجاءت التعديلات كما يلي:

الحد الأدنى للاشتراك التأميني سيتم رفعه من 2000 جنيه وحتى 2300 جنيه.

الحد الأقصى للاشتراك التأميني سيتم رفعه من 12,600 جنيه حتى 14,500 جنيه.

نتيجة لهذه التعديلات أصبحت قيمة المعاشات للحد الأدنى بحوالي 1300 جنيه حتى 1495 جنيها.

والحد الأقصى للمعاش سيرفع من 10,080 جنيها حتى 11,600 جنيها.

إلى جانب ذلك، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي استمرارها في دعم الفئات الأكثر احتياجا من خلال برامج الدعم النقدي، وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، تمكنت الوزارة من إضافة 173 ألف أسرة جديدة إلى برامج الدعم.

موعد صرف المعاشات لشهر يناير 2025

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية أن صرف معاشات شهر يناير 2025 سيبدأ يوم الأربعاء الموافق 1 يناير، وتتوفر عدة وسائل لصرف المعاشات لضمان سهولة الوصول للمستفيدين، ومنها: