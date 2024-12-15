لجنة تسعير البترول توضح أسعار البنزين اليوم 15 ديسمبر 2024.. لتر البنزين بكـــــام

أسعار البنزين اليوم، يعتبر البنزين من أبرز السلع الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة شريحة واسعة من المواطنين في مصر، سواء وذلك بسبب تعلقها بالتنقلات اليومية، وأي تغيير في أسعار البنزين ينعكس على العديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية، وفي الفترة الحالية، تلقى أسعار البنزين رواجا كبيرا إلا أن أسعار البنزين في مصر استقرارا نسبيا وذلك بعد الإجراءات القوية التي اتخذتها الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم أسعار البنزين اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 فتابعوا معي.

أسعار البنزين اليوم الأحد

في هذا التقرير، نوضح لكم آخر تحديثات أسعار البنزين اليوم في مصر، وذلك خلال اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، والتى جاءت كالآتي:-

بنزين 95 بلغ حوالي 17 جنيها للتر.

بنزين 92 بلغ حوالي 15.25 جنيها للتر.

بنزين 80 بلغ حوالي 13.75 جنيها للتر.

السولار بلغ حوالي 13.30 جنيها للتر. الجدير بالاشارة أن الأسعار تكون مختلفة بشكل بسيط بين المحطات والأخرى، وبصفة خاصة في المناطق التي تبعد عن المدن الكبرى.

ما هي العوامل المؤثرة على أسعار البنزين في مصر؟

أسعار البنزين في مصر تتبع لعدة عوامل اقتصادية محلية وعالمية، ومن أبرزها: