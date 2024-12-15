افتح حساب بنك الخرطوم اونلاين تطبيق بنك Bank of Khartoom بدون زيارة الفرع

فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين، يعد من أبرز وأهم البنوك التي توفر العديد من الخدمات المصرفية أمام العملاء، في إطار أن هذا البنك أعرق وأكبر البنوك في دولة السودان، ويعمل على تقديم كافة التساهيل وسُبل التعاون للمقيمين والمغتربين، فيما يمكنك القيام بفتح حساب دون التوجه إلى الفرع، وفي خطوات بسيطة وسهلة أمام كافة العملاء الجدد المتقدمين.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم

يمكنك القيام بفتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بنكك والاستفادة من كافة الخدمات المصرفية التي يوفرها البنك أمام العملاء الجدد سواء المواطنين أو المقيمين، وذلك بإتباع الخطوات المتمثلة في التالي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع بنك الخرطوم عبر الإنترنت.

ثم يُرجى القيام بتحديد اللغة من الصفحة الرئيسية.

بعدها يمكنك النقر على أيقونة “تسجيل الدخول” من الصفحة التالية.

كتابة جميع المعلومات الخاصة بالعميل المتقدم.

مع اختيار أيقونة فتح حساب.

ويتطلب منك استكمال باق المعلومات في الخانات المخصصة لذلك.

قم برفع المستندات المطلوبة كذلك.

مع الموافقة على الشروط والأحكام.

بحيث تتمكن من النقر على زر “موافق”.

أو إمكانية تنزيل تطبيق بنكك وتسجيل الدخول من خلاله.

كيفية تبديل العملة فتح حساب بنك الخرطوم

أعلن بنك الخرطوم في دولة السودان، عن إمكانية القيام بتبديل العملة عبر الحساب المصرفي الخاص بكل عميل، وكذلك حتى يوم 23 من شهر ديسمبر 2024، بما يمكنك إجراء هذه الخدمة اون لاين، بإتباع الخطوات الأتية:-

أن تنتقل إلى تطبيق بنك الخرطوم أو الموقع الرسمي.

ثم يُرجى كتابة رمز التحقق المرئي.

إدخال رقم الحساب الخاص بعميلة الاستبدال.

تحديد الكمية التي ترغب في استبدالها.

ليتم استكمال البيانات فيما بعد.

النقر على زر “تأكيد”.

وعندها سيتم تبديل العملة وإدخالها لحسابك.

ما هي شروط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2024؟

أما عن الشروط الواجب توافرها في كافة راغبي فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين، ما يأتي:-