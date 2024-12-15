سعر جرام الذهب عيار 21 في الأسواق ومحلات الصاغة اليوم

يبحث العديد من المواطنين، عن أسعار المشغولات الذهبية في بداية التعاملات الصباحية، نظير أن سعر الذهب يشهد حالة من التحديثات المستمرة بناءً على حركة البيع والشراء التي تتم على مدار اليوم، فيما أنه يمكنك التعرف على أخر تحديث لأسعار الذهب داخل محلات الصاغة والأسواق المعنية بعملية البيع، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

سعر جرام الذهب اليوم الأحد

وفقًا للتحديثات الأخيرة التي مرت بها أسعار المشغولات الذهبية، مع بدء التعاملات الصباحية، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 4355 جنيهًا للجرام الواحد.

فيما سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ نحو 3810 جنيه.

أما عن سعر الذهب من عيار “18” سجل نحو 3266 جنيه للجرام الواحد بدون المصنعية أو الدمغة الضريبية.

كذلك فإن سعر جرام الذهب عيار “14” وصل إلى 2540 جنيه بدون المصنعة.

كذلك فإن سعر أوقية الذهب سجلت نحو 135434 جنيه.

وعن سعر الجنيه الذهب فبلغ نحو 30480 جنيه بدون المصنعية.

وبالنسبة للمصنعية التي يتم فرضها على المشغولات الذهبية، فتختلف قيمتها من عيار إلى أخر، فيما تتراوح النسبة المفروضة من 6% لـ 10%.

سعر الذهب العالمي

وتراجعت أسعار الذهب العالمية في بدء التداولات اليومية، فيما أن الهبوط بلغ نسبته نحو 1.21% ليُسجل بذلك نحو 2648 دولار للأونصة الذهبية، فيما أن ذلك جاء وفقًا للتحديثات اليومية الصادرة من قبل وكالة بلومبرج، وتستمر التحديثات والتداولات على مدار اليوم، في إطار أن يتعرف عليها كافة راغبي الاستثمار.