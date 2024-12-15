سريع جداً متضيعش وقتك”.. افتح حساب بنك الخرطوم بسرعة وسهولة باستخدام رقم الجوال بدون انتظار أو زيارة للفرع

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية في الأونة الأخيرة عن كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم وهو ما نوضحه الان حيث أنه أصبح أكثر سهولة بفضل خدمة فتح الحساب عبر الهاتف المحمول، والتي توفر لك راحة كبيرة في إجراء المعاملات المالية دون الحاجة للذهاب إلى الفرع، إليك كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم خطوة بخطوة.

الخطوة الأولى: تنزيل تطبيق بنك الخرطوم

أول خطوة لفتح حساب هي البدء في تنزيل تطبيق بنك الخرطوم على هاتفك، التطبيق متاح عبر متجر Google Play لمستخدمي أندرويد، أو عبر App Store لمستخدمي آيفون، بعد تنزيل التطبيق، افتحه لتبدأ عملية التسجيل.

الخطوة الثانية: إدخال البيانات وتأكيد رقم الهاتف

بعد فتح التطبيق يجب عليك إدخال رقم هاتفك المحمول، سيقوم التطبيق بالتحقق من الرقم عن طريق إرسال رمز تحقق عبر رسالة نصية قصيرة بعد إدخال الرمز بنجاح، قم بتعبئة باقي البيانات الشخصية مثل الاسم ورقم الهوية.

الخطوة الثالثة: تفعيل الحساب واستخدامه

بعد إتمام إدخال البيانات وتأكيد هويتك، سيتم تفعيل الحساب بشكل فوري، يمكنك الآن استخدام حسابك لإجراء كافة المعاملات المصرفية مثل التحويلات المالية ودفع الفواتير، وغيرها من الخدمات المتاحة من خلال التطبيق، فتح حساب في بنك الخرطوم عبر رقم الهاتف هو الخيار الأمثل لمن يرغب في الحصول على حساب مصرفي دون الحاجة لزيارة الفرع، من خلال خطوات بسيطة يمكنك تفعيل الحساب والتمتع بكافة الخدمات المصرفية بسهولة ويسر.

وقد عرضنا إليكم من خلال موقعنا أبرز التفاصيل الكاملة حول طرق فتح حساب في بنك الخرطوم بالمملكة العربية السعودية أونلاين.