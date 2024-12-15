“Galaxy A16 4G”.. اكتشف بتصميم مبهر وسعر ولا حتى في خيالك الهاتف الذكي الذي يجمع بين الأداء المتميز والقيمة الاستثنائية في 2024

يعد هاتف جالاكسي Galaxy A16 4G من سامسونج واحدا من الهواتف الذكية المميزة في فئة الهواتف الاقتصادية، حيث يجمع بين الأداء الجيد والمواصفات المميزة، مما يجعله خيارا مناسبا للعديد من المستخدمين الذين يبحثون عن هاتف موثوق بسعر معقول، ونوضح إليكم الان أبرز مواصفات الهاتف من خلال التقارير القادمة.

موصفات جالاكسي Galaxy A16 4G

يتميز هاتف Galaxy A16 4G بشاشة IPS LCD قياس 6.5 بوصة بدقة HDبلاس، ما يوفر تجربة عرض جيدة مع ألوان زاهية، يتيح لك هذا الهاتف الاستمتاع بالمحتوى البصري مثل الأفلام ومقاطع الفيديو، وكذلك الألعاب الخفيفة، التصميم العصري للهاتف يجعله مناسبا للاستخدام اليومي ويسهل حمله بفضل وزنه الخفيف.

اكتشف فخامة واداء المعالج

يأتي الهاتف بمعالج MediaTek Helio G85 الذي يعد مناسبا تماما للاستخدام اليومي مثل تصفح الإنترنت وتشغيل التطبيقات الاجتماعية وممارسة الألعاب المتوسطة، كما يعمل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهة One UI من سامسونج، مما يعزز من تجربة المستخدم ويوفر أداء سلس في التنقل بين التطبيقات.

تفاصيل الكاميرا والتصوير

الهاتف مزود بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل، مما يتيح لك التقاط صور جيدة ومفصلة في الإضاءة الجيدة، الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل توفر صور سيلفي لائقة، تعتبر هذه الكاميرا كافية لاحتياجات التصوير اليومية مثل الصور الشخصية ومقاطع الفيديو القصيرة.

دقة عالية في البطارية والشحن

مزود ببطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير، تتيح لك هذه البطارية استخدام الهاتف طوال اليوم دون الحاجة إلى شحن متكرر، كما يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 15 وات، مما يقلل من وقت شحن البطارية ويعزز من الراحة في الاستخدام.

سعر الهاتف الجديد كلياً في السعودية

يبدأ سعر Galaxy A16 4G من حوالي 619 ريال سعودي، يعتبر الهاتف منافسا قويا في فئته السعرية، حيث يوفر ميزات متطورة بالمقارنة مع هواتف أخرى في نفس النطاق السعري