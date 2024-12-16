سلي ولادك وفرح قلبهم .. عند استقبال تردد طيور الجنة الجديد وأجدد الاغاني

قناة طيور الجنة تعد من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، وتتمتع بشهرة واسعة بين العائلات العربية، تقدم القناة تشكيلة متنوعة من البرامج والأغاني التعليمية والترفيهية التي تهدف إلى تعزيز مهارات الأطفال العقلية والذهنية بطريقة ممتعة وآمنة، ومع جودة محتواها من حيث الصوت والصورة، أصبحت القناة خيارا مفضلا للعديد من الآباء الذين يسعون لتقديم محتوى هادف لأبنائهم.

تردد طيور الجنة

بفضل الشهرة الواسعة التي حققتها قناة طيور الجنة في العالم العربي، أصبح من السهل معرفة ترددها الجديد، مما يتيح مشاهدة جميع الأغاني والأناشيد والمحتويات الترفيهية التي تبثها القناة طوال اليوم، وفقا للمعلومات التالية: –

القمر الصناعي الأول يكون النايل سات.

ترددها الجديد يكون 11258.

فيما أن استقطابها يكون أفقي.

معامل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 3/4.

تحديث تردد طيور الجنة بيبي الثاني

يمكنك أيضا معرفة تردد طيور الجنة الثاني عبر القمر الصناعي عرب سات، حيث يتمتع بجودة عالية وإشارة قوية، دون الحاجة للاشتراك في القناة، وفقا للمعلومات الآتية:

القمر الاصطناعي لقناة طيور الجنة هو عرب سات.

التردد الأخر فهو 11310.

استقطابها يكون أفقي.

معامل الترميز لقناة طيور الجنة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 3/4

مميزات قناة طيور الجنة