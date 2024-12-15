خصومات كبيرة إلحق قبل فوات الأوان.. عروض على الأجهزة واحتياجات المنزل في كارفور السعودية

من المعروف عن أسواق كارفور في جميع الدول العربية أنها تطرح عروض وخصومات باستمرار على الاحتياجات المنزلية وخاصة الأجهزة الكهربائية لارضاء العميل وجذب عملاء جدد عن طريق الأسعار التنافسية التي يوفرها، لذا فأعلن كارفور المملكة العربية السعودية أنه أتاح بعض العروض والخصومات على الأجهزة الكهربائية واحتياجات المنزل الأساسية لفترة محدودة في جميع الفروع وحتى الطلب أون لاين.

عروض كارفور على الأجهزة الإلكترونية

أفصح سوق كارفور بالمملكة العربية السعودية عن الخصومات والعروض المقدمة للعملاء والمطروحة على الأجهزة الكهربائية والتي تشمل الآتي:

توفير خلاط 400 وات بحجم واحد ونصف لتر بسعر 49 ريال بدلا من 180 ريال.

إتاحة غسالة صحون ستة برامج 12 مكان اللون فضي بسعر 999 ريال بدلا من 1899 ريال.

خصم قوي جدا على مجفف الملابس بحجم 16 كيلو بقيمة 4999 ريال بدلا من 11499 ريال.

تأتي الدفاية الكهربائية 2400 وات بسعر 199 ريال بدلا من 299 ريال تم توفير مكبر الصوت بقيمة 199 ريال بدلا من 999 ريال.

خصومات كارفور الأسبوعية

تم اختيار مجموعة من المنتجات وإتاحة خصومات وعروض مميزة كالتالي:

تم توفير شنط سفر بحجم 51 سم بسعر 69 ريال بدلا من 89 ريال، والشنطة مقاس 61 سم بسعر 89 ريال أما عن حجم الشنطة 71 سم بسعر 119 ريال.

شنطة السفر الصلبة مقاس 51 سم بسعر 129 ريال بدلا من 159 ريال، ومقاس 61 سم بسعر 149 ريال أما مقاس 71 سم بسعر 239 ريال.

منشر الغسيل المعدني بسعر 39 ريال بدلا من 79 ريال.

توفير طاولة الكوي 122 × 38 سم بسعر 99 ريال بدلا من 179 ريال.

طقم قدور جرانيت سبع قطع متوفر بسعر 149 ريال بدلا من 299 ريال.

طقم قدورة غير قابلة للالتصاق مكون من 10 قطع بسعر 99 ريال بدلا من 225 ريال.

تم توفير هذه العروض والخصومات لفترة محدودة حتى انتهاء الكمية في جميع فروع أسواق كارفور داخل المملكة العربية السعودية.