نظام المدفوعات الوطني يعلن عن خطوات تفعيل Samsung Pay في المملكة 

أتاح نظام المدفوعات الوطني التابع للبنك المركزي بالمملكة العربية السعودية عن إطلاق تطبيق سامسونج باي لتسهيل عمليات الدفع الرقمية لجميع المستخدمين، وذلك ضمن التطورات الرقمية والتكنولوجية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي، ونظرا لتداول الحديث حول تطبيق هذه الخدمة بين المواطنين فلقى اهتمام كبير لدى معظم المواطنين بالمملكة العربية السعودية، لذا سنعلن عن طريق تفعيل خدمة سامسونج باي، بالإضافة إلى الأجهزة الداعمة للخدمة.

كيفية استخدام خدمة Samsung Pay

انطلقت خدمة سامسونج باي في المملكة العربية السعودية لتعد أبرز خدمات الدفع الرقمي عبر الجوال بأمان وسهولة وسرعة غير عادية فكل ما عليك فعله التالي:

أولا تحميل تطبيق سامسونج باي ثم فتحه والقيام بتسجيل الدخول عن طريق الدخول بالبيانات الخاصة بحسابك أو إنشاء حساب جديد حسب رغبتك.

ثم الضغط على زر “بدء” والموافقة على جميع الشروط والأحكام التي يعرضها عليك التطبيق المتعلقة بتفاصيل الخدمة.

ومن ثم يتم إشعارك بكود التحقق ويمكنك استخدام ماسح العين أو خيار رقم التعريف الشخصي أو حتى قارئ بصمات الأصابع.

بعد ذلك عليك إنشاء رقم تعريف شخصي يشمل أربع أرقام.

وأخيرا إضافة بيانات بطاقة الائتمان الخاصة بك بالتفصيل لتتمكن من استخدامها لإجراء عملية الدفع والشراء إلكترونيا.

أجهزة داعمة لخدمة Samsung Pay

تدعم بعض سلاسل هواتف سامسونج خدمة Samsung Pay لإتمام عملية الدفع إلكترونيا، وتتمثل الأجهزة الداعمة للخدمة في:

هواتف سامسونج Galaxy A

مثل: A32 5G, A42 5G, A52.

هواتف Galaxy S

مثل: S23 Ultra, S22+, S21 Ultra 5G.

سلسلة هواتف Note و Z

مثل: Note 20 Ultra, Z Flip 5G, Z Fold4.