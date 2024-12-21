استعد لمغامرة جديدة مع تردد قناة MBC3 الجديد.. لا تفوت فرصة متابعة أحدث البرامج والكرتون

تعد قناة mbc3 من أولى قنوات الأطفال التي ظهرت على الساحة الفضائية والتي استطاعت منذ بدايتها أن تستحوذ على شعبية كبيرة من الأسر العربية وهذا يعود الي محتواها المتميز الذي تعرضه للاطفال الصغار، حيث تعرض هذه القناة العديد من البرامج الكرتونية التي تجمع بين التعليم والترفيه بالإضافة إلى الأفلام الكرتونية الممتعة، لهذا يرغب العديد من الأشخاص معرفة تردد قناة mbc3 الجديد على النايل سات والعرب سات وهو ما سنتعرف عليه خلال متابعتنا لهذا المقال.
تردد قناة mbc3 الجديد 2024 على النايل سات
هناك عدد من المعلومات التي لابد على الأشخاص إدخالها من أجل مشاهدة محتوى قناة mbc3 على القمر الصناعي نايل سات، وهذه المعلومات جاءت كما يلي:
- التردد: 11559.
- معامل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- معدل الاستقطاب: عمودي (Vertical).
تردد قناة mbc3 الجديد 2024 على العرب سات
يستطيع الأفراد متابعة ما تعرضه قناة mbc3 على القمر الصناعي عرب سات بكل بساطة وذلك عن طريق إدخال البيانات التالية:
- التردد: 11470.
- التشفير: مجاني.
- معامل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
خطوات تنزيل قناة mbc3 على شاشة التلفاز
إن خطوات تنزيل قناة mbc3 على شاشة التلفاز تتمثل في كل من الآتي:
- يقوم الشخص في البداية فتح جهاز الرسيفر الذي لديه.
- يتم الانتقال إلى إعدادات الجهاز.
- ينقر الشخص بعد ذلك إلى خيار التركيب اليدوي.
- يحدد الشخص القمر الصناعي الذي يريد متابعة قناة mbc3 عن طريقه.
- يدون الشخص التردد الخاص بالقناة وكذلك جميع المعلومات التي تتعلق بها مثل معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ معدل الاستقطاب وغيره.
- النقر على خانة بحث والانتظار مهلة من الوقت حتى يتم إيجاد القناة.
- في النهاية يضغط الشخص على زر حفظ من أجل تثبيت القناة على شاشة التلفاز.