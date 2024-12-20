“الآن تابع مسلسل عثمان الحلقة الجديدة” ثبت تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 على النايل سات والعرب سات

تعد قناة الفجر الجزائرية واحدة من أشهر القنوات الفضائية الموجودة في العالم العربي، والتي استطاعت منذ بداية انطلاقها أن تحقق نجاحا باهرا بفضل محتواها المتميز الذي تقدمه، حيث تقدم هذه القناة العديد من المسلسلات التركية المترجمة إلى اللغة العربية والتي من أهمها مسلسل المؤسس عثمان الذي يتابعه الكثير من الأفراد، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على تردد قناة الفجر الجزائرية على الأقمار الصناعية بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 على النايل سات

حتى يتابع الأشخاص ما تعرضه قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات فإنه يجب عليهم أدخال البيانات التالية:

التردد: 12034.

معدل استقطاب اتجاه القناة: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: hd.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على العرب سات

هناك عدد من المعلومات البسيطة التي يجب على الأشخاص إدخالها من أجل تثبيت قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات، وهذه المعلومات هي كما يلي:

تردد القناة: 11034.

معدل الترميز

معدل استقطاب اتجاه القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ:⅚.

جودة بث القناة: hd.

خطوات ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية

حتى يستطيع الأشخاص ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على أجهزة الاستقبال التي لديهم فإنه يجب عليهم اتباع الخطوات التالية: