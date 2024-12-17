مفاجأة من تطبيق واتساب.. إطلاق ميزة جديدة من المتوقع أن تنافس تطبيق زووم

قامت شركة ميتا بالإعلان عن أنها أضافت ميزات جديدة في واتساب متعلقة بمكالمات الفيديو والتي اشتملت على اختيار الأشخاص المشاركين في مكالمات الفيديو الجماعية، وأيضًا تحسين دقة المكالمات إضافة إلى أن علامة تبويب المكالمة سوف تكون محدثة على سطح المكتب، كما تعد هذه التحديثات من الخطوات المهمة جدًا التي اتخذتها شركة ميتا في جعل تطبيق واتساب خيار مميز لإجراء المكالمات العملية أو الشخصية بدلًا من استخدام تطبيق زووم أو جوجل ميت.

ميزة مكالمات الفيديو في تطبيق واتساب

في التحديث الجديد لمكالمات الفيديو داخل تطبيق واتساب سوف يسمح التطبيق بالفعل بإجراء أي مكالمة جماعية، وأيضًا في حال عدم الاحتياج للاتصال بكافة الأشخاص الموجودين داخل المجموعة يمكنك تحديد الأشخاص الذين ترغب في التواصل معهم فقط.

حيث إن الشركة طرحت الخيار الخاص بتحديد الأشخاص المشاركين عند إجراء المكالمات الجماعية حتى تسهل على المستخدمين المشاركين، وأيضًا حتى تبعد الإزعاج عن المستخدمين الآخرين الذين لن يشاركوا في هذه المكالمة.

أهم خصائص هذه الميزة

قامت شركة ميتا بإضافة تأثيرات جديدة على مكالمات الفيديو مثل آذان الجراء أو تسليم ميكروفون الكاريوكي أو أخذك تحت الماء.