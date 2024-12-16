خليك لاعيب وجرب .. اخر تحديث ببجي PUBG MOBILE 3.6 واهم المميزات

اسهل الخطوات الخاصة بـ تحديث ببجي PUBG MOBILE 3.6، أعلنت الشركة المطورة للعبة ببجي عن موعد التحديث الجديد، كما أعلنت عن الإضافات الجديدة التي تم إدخالها إلى النسخة، يستطيع اللاعبون تحديث الإصدار للحصول على النسخة الحديثة والاستمتاع بالإضافات الجديدة، حيث تقدم الأسلحة الجديدة المضافة للعبة المزيد من أوقات المتعة والإثارة للاعبين.

تحديث ببجي PUBG MOBILE 3.6

تحرص الشركة المطورة للعبة ببجي موبايل تم تضمين العديد من الإضافات المتنوعة في استراتيجيات اللعبة بهدف تحسينها وتحفيز الجماهير على اعتماد هذه الاستراتيجيات لتجاوز المستويات المختلفة، وهذا ما جعل اللعبة جاذبة للمستخدمين، وقد تم الكشف عن هذه الإضافات التي تشمل ما يلي:

إدخال مدينة جديدة إلى الخريطة، وهي مدينة صغيرة تضم عددا من الحيوانات الودودة للاعب.

تقديم المعدات التي يحتاجها اللاعب أثناء اللعب، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المكافآت.

إضافة طائر جديد وهو الصقر، الذي يساعد اللاعب في الاستكشاف وكشف مواقع الأعداء، مما يسهل الانتصار عليهم.

إضافة قذائف الهاون التي تظهر دائرة حمراء أثناء الاستهداف، مما يساعد اللاعب على إصابة الهدف بدقة أكبر.

مركبة الدب تعتبر من المميزات البارزة في هذا التحديث.

اللاعب يمتلك قدرات فريدة تشمل السيطرة على عناصر الماء، الأرض، النار، والرياح، مما يساعده على تخطي جميع المستويات بكل سهولة.

الإضافات الجديدة لببجي PUBG MOBILE 3.6

توجد العديد من التحديثات الجديدة التي أدخلت في النسخة الجديدة من ببجي، ومن أبرزها على سبيل المثال: