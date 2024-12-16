رسميا التربية العراقية تعلن موعد امتحانات نصف السنة 2025 العراق بعد التعديل

عمرو رضوان تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
رسميا التربية العراقية تعلن موعد امتحانات نصف السنة 2025 العراق بعد التعديل
موعد امتحانات نصف السنة 2025 العراق

بعد تعديلها التربية العراقية تعلن موعد امتحانات نصف السنة 2025 العراق ، موعد امتحانات نصف السنة 2025 في العراق يعد من المواضيع التي يهتم بها الطلاب حاليا، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن جدول امتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2024-2025، والذي يشمل جميع المراحل الدراسية من الابتدائية إلى الثانوية، تختلف مدة الامتحانات حسب المرحلة التعليمية، إذ تمتد من أسبوع إلى أسبوعين، كما تم تحديد مواعيد العطل الرسمية وعطلة الربيع للطلاب للسنة المقبلة، وسنقوم بعرض التفاصيل الخاصة بذلك في الفقرات القادمة، لذا تابعونا.

بعد تعديلها التربية العراقية تعلن موعد امتحانات نصف السنة 2025 العراق

من المتوقع أن تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 في العراق وفقا للمواعيد التي وضعتها وزارة التربية، يختلف موعد بدء وانتهاء الامتحانات حسب المراحل الدراسية، وفيما يلي الجدول الزمني للامتحانات كما تم إعلانه:

  • من المقرر أن تجرى امتحانات نصف السنة للمرحلة الابتدائية اعتبارا من يوم الاثنين 13 يناير 2025، على أن تختتم الامتحانات يوم الأحد 19 يناير 2025.
  • بالنسبة لمرحلة الثانوية، سوف تبدأ الامتحانات يوم السبت 11 يناير 2025، وتستمر حتى الثلاثاء 21 يناير 2025.
  • تبدأ إجازة الربيع يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025، وتستمر لمدة أسبوعين، على أن يعود الطلاب إلى المدرسة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.

جدول العطل الرسمية في العراق 2025

بعد معرفة مواعيد امتحانات نصف السنة لعام 2025 في العراق، نود أن نوضح أنه قد تم الإعلان أيضا من قبل الحكومة العراقية عن جدول العطل الرسمية للعام الجديد 2025، والذي جاء كما يلي:

السنة الميلادية1 يناير
عيد الجيش6 يناير
ثورة 8 مارس5 مارس
عيد نوروز21 مارس
عيد الفطر30 و31 مارس
ذكرى سقوط النظام9 أبريل
عيد العمال1 مايو
عيد الأضحى6 إلى 9 يونيو
رأس السنة الهجرية26 يونيو
يوم عاشوراء6 يوليو
ثورة 14 تموز14 يوليو
عطلة الأربعين16 أغسطس
المولد النبوي الشريف4 سبتمبر
يوم وطني3 أكتوبر
يوم النصر10 ديسمبر
عيد الميلاد المجيد25 ديسمبر
معلومات الكاتب
عمرو رضوان

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