رسميا التربية العراقية تعلن موعد امتحانات نصف السنة 2025 العراق بعد التعديل

بعد تعديلها التربية العراقية تعلن موعد امتحانات نصف السنة 2025 العراق ، موعد امتحانات نصف السنة 2025 في العراق يعد من المواضيع التي يهتم بها الطلاب حاليا، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن جدول امتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2024-2025، والذي يشمل جميع المراحل الدراسية من الابتدائية إلى الثانوية، تختلف مدة الامتحانات حسب المرحلة التعليمية، إذ تمتد من أسبوع إلى أسبوعين، كما تم تحديد مواعيد العطل الرسمية وعطلة الربيع للطلاب للسنة المقبلة، وسنقوم بعرض التفاصيل الخاصة بذلك في الفقرات القادمة، لذا تابعونا.
بعد تعديلها التربية العراقية تعلن موعد امتحانات نصف السنة 2025 العراق
من المتوقع أن تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 في العراق وفقا للمواعيد التي وضعتها وزارة التربية، يختلف موعد بدء وانتهاء الامتحانات حسب المراحل الدراسية، وفيما يلي الجدول الزمني للامتحانات كما تم إعلانه:
- من المقرر أن تجرى امتحانات نصف السنة للمرحلة الابتدائية اعتبارا من يوم الاثنين 13 يناير 2025، على أن تختتم الامتحانات يوم الأحد 19 يناير 2025.
- بالنسبة لمرحلة الثانوية، سوف تبدأ الامتحانات يوم السبت 11 يناير 2025، وتستمر حتى الثلاثاء 21 يناير 2025.
- تبدأ إجازة الربيع يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025، وتستمر لمدة أسبوعين، على أن يعود الطلاب إلى المدرسة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.
جدول العطل الرسمية في العراق 2025
بعد معرفة مواعيد امتحانات نصف السنة لعام 2025 في العراق، نود أن نوضح أنه قد تم الإعلان أيضا من قبل الحكومة العراقية عن جدول العطل الرسمية للعام الجديد 2025، والذي جاء كما يلي:
|السنة الميلادية
|1 يناير
|عيد الجيش
|6 يناير
|ثورة 8 مارس
|5 مارس
|عيد نوروز
|21 مارس
|عيد الفطر
|30 و31 مارس
|ذكرى سقوط النظام
|9 أبريل
|عيد العمال
|1 مايو
|عيد الأضحى
|6 إلى 9 يونيو
|رأس السنة الهجرية
|26 يونيو
|يوم عاشوراء
|6 يوليو
|ثورة 14 تموز
|14 يوليو
|عطلة الأربعين
|16 أغسطس
|المولد النبوي الشريف
|4 سبتمبر
|يوم وطني
|3 أكتوبر
|يوم النصر
|10 ديسمبر
|عيد الميلاد المجيد
|25 ديسمبر