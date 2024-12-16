رسميا التربية العراقية تعلن موعد امتحانات نصف السنة 2025 العراق بعد التعديل

بعد تعديلها التربية العراقية تعلن موعد امتحانات نصف السنة 2025 العراق ، موعد امتحانات نصف السنة 2025 في العراق يعد من المواضيع التي يهتم بها الطلاب حاليا، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن جدول امتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2024-2025، والذي يشمل جميع المراحل الدراسية من الابتدائية إلى الثانوية، تختلف مدة الامتحانات حسب المرحلة التعليمية، إذ تمتد من أسبوع إلى أسبوعين، كما تم تحديد مواعيد العطل الرسمية وعطلة الربيع للطلاب للسنة المقبلة، وسنقوم بعرض التفاصيل الخاصة بذلك في الفقرات القادمة، لذا تابعونا.

من المتوقع أن تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 في العراق وفقا للمواعيد التي وضعتها وزارة التربية، يختلف موعد بدء وانتهاء الامتحانات حسب المراحل الدراسية، وفيما يلي الجدول الزمني للامتحانات كما تم إعلانه:

من المقرر أن تجرى امتحانات نصف السنة للمرحلة الابتدائية اعتبارا من يوم الاثنين 13 يناير 2025، على أن تختتم الامتحانات يوم الأحد 19 يناير 2025.

بالنسبة لمرحلة الثانوية، سوف تبدأ الامتحانات يوم السبت 11 يناير 2025، وتستمر حتى الثلاثاء 21 يناير 2025.

تبدأ إجازة الربيع يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025، وتستمر لمدة أسبوعين، على أن يعود الطلاب إلى المدرسة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.

جدول العطل الرسمية في العراق 2025

بعد معرفة مواعيد امتحانات نصف السنة لعام 2025 في العراق، نود أن نوضح أنه قد تم الإعلان أيضا من قبل الحكومة العراقية عن جدول العطل الرسمية للعام الجديد 2025، والذي جاء كما يلي: