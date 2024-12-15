لعشاق الأكشن والمغامرات.. احصل على أفضل ألعاب البلاي ستيشن 2024

هناك العديد من الألعاب التي تعتبر أفضل ألعاب البلاي ستيشن 2024 والتي يمكنك تنزيلها والحصول عليها بكل سهولة في أي مكان حول العالم، حيث إن هذه الألعاب تمكنك من عيش المغامرات المميزة والأكشن ويمكنك تنزيلها ولعبها بكل سهولة على البلاي ستيشن وأيضًا يمكنك الحصول عليها على أجهزة الكمبيوتر التي تكون بنظام ويندوز، وسوف نوضح لكم أفضل وأبرز 4 ألعاب يمكنكم تنزيلها والاستمتاع بالأكشن من خلالها خلال مقالنا.

أفضل ألعاب بلاي ستيشن في 2024

يمكنك الحصول على أفضل ألعاب بلاي ستيشن في 2024 بكل سهولة وتنزيلها على البلاي ستيشن أو أجهزة الكمبيوتر بخطوات بسيطة جدًا، وسوف نتعرف معًا على هذه الألعاب خلال الفقرات القادمة:

لعبة Final Fantasy VII Remake

بدأت هذه اللعبة في سلسلة ثلاثية الجيل والتي تم فيها إعادة صياغة القصة الأصلية الخاصة باللعبة بشكل كامل، جدير بالذكر أن هذه اللعبة تجمع بين ألعاب الأدوار الاستراتيجية وأيضًا الحركة في الوقت الفعلي، حيث إن اللاعب يتحكم في شخصية Cloud Strife وأيضًا ينطلق في رحلة هو وفريقه ضد الشركة العملاقة Shinra وتعتبر اللعبة رمز مميز في الألعاب التي يتقمص بها اللاعبون أدوار خيالية.

لعبة The Last of Us

هذه هي اللعبة التي تواصل قصتها الجذابة من النسخة الأولى حيث إنه في الجزء الثاني منها سوف يرى اللاعبون قصة مميزة يدور أساسها عن الانتقام، كذلك من كلا جانبي هذه القصة سوف تلعب دور البطل والخصم في عالم ما بعد حدوث نهاية العالم، جدير بالذكر أن البيئة المحيطة باللاعب سوف تكون مليئة بالزومبي وأيضًا أقسى أنواع البشر الذين يكافحون حتى يتمكنوا من البقاء.

لعبة Demon Souls (2020 Remake)

يتميز الإصدار الجديد من هذه اللعبة بأنه يبث حياة جديدة في النسخة الكلاسيكية وأيضًا يحسن تجربة اللاعبين الشاملة، حيث يمكنهم دخول عالم مليء بالمغامرات وتقمص دور المحارب الوحيد الذي يتحدى جميع المخاطر حتى يحصل على لقب قاتل الشيطان ويدخل لمملكة بوليتاريا.

لعبة Bloodborne

أما بالنسبة إلى هذه اللعبة فإنها تمتاز بأجوائها الغامضة والقاتمة حيث تدور أحداثها داخل مدينة يورنام التي تكون مليئة بالأسرار الغامضة والمخلوقات المرعبة، ويعتمد الأسلوب في هذه اللعبة على القتال الحدسي والسريع مع التركيز على أي هجمات قريبة وأيضًا استعمال مختلف الأسلحة.