حل جميع المشكلات في 5 دقائق فقط مع شريحة جوجل الكمومية Willow

حرصت شركة جوجل على التخطيط بخطوة كبيرة للأمام في عالم الحوسبة الكمومية وذلك بطرح شريحة Willow وتزعم الشركة أن هذه الشريحة بإمكانها حل جميع المشكلات في أقل من خمس دقائق والتي كانت تستغرق ما يقارب 10 سبتليون عام حتى يتم اكتمالها على أجهزة الكمبيوتر التقليدية، وقد أكدت أن المنظور الصحيح يتم في هذا الإطار الزمني الذي يتجاوز الإطار الزمني والكوني الذي نعيش فيه بمراحل متعددة، إلا أن البعض لا يعلم ما هي الحوسبة الكمومية بالتحديد وما هي هذه الشريحة التي سيتم استخدامها ولذلك نسلط الضوء على كل هذه التفاصيل حتى يكون لديكم معرفة كاملة بكل ما يمكن الوصول إليه.

ما هي الحوسبة الكمومية؟

هي نوع متقدم من الحوسبة يتم فيه استخدام مبادئ ميكانيكا الكم لمعالجة المعلومات هذا يأتي على عكس أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية التي تستخدم البتات كأصغر وحدة للبيانات والتي تكون إما 0 أو 1، وفي المقابل تستخدم أجهزة الكمبيوتر الكمومية البتات الكمومية أو كيوبتات والتي يمكن أن توجد في حالة صفر أو واحد أو في الحالتين معا في الوقت ذاته بسبب خاصية تسمى التراكب مما يتيح لتلك الأجهزة الكمومية معالجة كمية كبيرة من البيانات في وقت بسيط، لذلك كلما ارتفع عدد البتات الكمومية الموجودة في جهاز الكمبيوتر الكمومي زادت الفائدة والسرعة التي يمكن للمستخدم الحصول عليها.

ماذا تدعي جوجل بشأن شريحة الكم Willow؟

تمكنت شركة جوجل من وضع شريحة الكم Willow باعتبارها اختراق هام في الرحلة إلى الحوسبة الكمومية على نطاق أوسع ووفقا للشركة المطورة فإن الشريحة تحتوي على 150 كيوبت وتحسن الاتصال بين الكيوبتات هذا الأمر ضروري لإجراء العمليات الحسابية الأكثر تعقيدا بشكل أكثر كفاءة، بالإضافة إلى ذلك فإنها تقلل من معدلات الخطأ التي يمكن الوقوع فيها وقد صرحت الشركة بأن هذا كان تحديا رئيسيا لبعض الأشخاص في الحوسبة الكمومية.

وقد أثبتت جوجل قوة الشريحة من خلال إكمال مهمة حسابية في أقل من خمس دقائق وهو إنجاز تصفه الشركة بأنه يستغرق أكثر من 10 سبتليون عام على الأجهزة العملاقة العادية وأكدت أنه كلما زاد عدد البتات الكمومية قلت نسبة الأخطاء وأصبح النظام أكثر كفاءة،

وقد تم اختبار مجموعات أكبر من البتات الفيزيائية الكمومية، حيث توسعت شبكة البتات المشفرة من 3 × 3 إلى شبكة 5 × 5، ثم إلى شبكة 7 × 7.