لأصحاب الأندرويد ألوان جديدة وتصميم أكثر تماسك لخرائط جوجل اعرفها الآن

حرصت الشركة المطورة لخرائط جوجل على أن تطور التطبيق بشكل كبير على نظام الأندرويد وذلك من خلال إزالة اللون الأزرق التقليدي الذي كان يتم استخدامه في الأزرار والنصوص والعناصر الموجودة في واجهة المستخدم الأخرى وتمكنت الشركة من استبداله بالظلال من الأزرق المخضر، وجدير بالذكر أن هذا التغيير يأتي حتى يُضفي على التطبيق مظهرا أكثر تماسكًا وجاذبية سيتم طرحه في الفترة الحالية للمستخدمين الذين يمتلكون إصدار 24.49.06.x أو الإصدارات الأحدث منه، لذلك يمكن تحديث خرائط جوجل والاستمتاع بالتطبيق الجديد لمن لديهم هواتف بهذا الإصدار.

اعتماد تصميم أكثر حداثة

اعتمدت تطبيقات جوجل تصميم المواد مع الألوان الديناميكية إلا أن خرائط جوجل تمكنت من الاستمرار باستخدام لوحة ثابتة للألوان لفترة طويلة وكان اللون المميز لهذه اللوحة هو اللون الأزرق، إلا أنه أصبح الآن أزرق يميل للاخضرار حتى يتماشى بشكل أكبر مع التصميمات العصرية في وقتنا الحالي، وجدير بالذكر أن التغيير يقتصر فقط على مستخدمي هواتف الأندرويد وإلى الآن لم نجد أي معلومات حول الموعد الذي سيتم فيه طرح هذا التحديث لمستخدمي الآيفون.

تحسينات في واجهة المستخدم

تتوفر ظلال الأزرق المائل للأخضر الجديدة على جميع العناصر في واجهة المستخدم في تطبيق خرائط جوجل بما في ذلك الأزرار وأيضًا الأيقونات والنصوص، حيث تم إعادة تلوين الأيقونات في علامات التبويب في الشريط التنقل السفلي بلون جديد، مع تحويل تسميات الأيقونات إلى اللون الأسود حتى تضيف بذلك تباين بصري أفضل للمستخدم مما يساعد في منح التطبيق مظهر أنيق وعصري.

كيفية الحصول على التحديث

يمكن تحديث تطبيق خرائط جوجل في حال لم يظهر التغيير بناء على المعلومات الموضحة أعلاه ويتم ذلك من خلال التوجه إلى المتجر وإعادة تشغيل تطبيق الإعدادات، حيث يبدو أن اللون الجديد أكثر راحة للعين بالمقارنة مع اللون الأزرق الصريح الذي كان يتمتع به التطبيق في السابق مما يجعل هذا اللون والتباين التدريجي في الألوان مريح ويوفر مظهر حداثة يتماشى مع العام الجاري وعلى الرغم من أن بعض المستخدمين قد لا يعجبهم ذلك التحول إلا أن اللون الأزرق المائل للأخضر يوضح التطور الواضح لجمال التطبيق، حيث إن اللون الجديد لتطبيق خرائط جوجل يجعله يبدو كأنه تطبيق حديث متكامل يلبي احتياجات المستخدم من حيث التصميم.