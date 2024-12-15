سليهم بالاغاني والكرتون على تردد قناة وناسة 2025 الجديد بصوت وصورة نقية

قناة وناسة واحدة من أهم القنوات التي تحرص الأسر العربية على تنزيلها على أجهزة الاستقبال لديهم وذلك لما تقدمه القناة من برامج ومنوعات تلبي احتياجات الأطفال في مرحلة الطفولة، حيث يتمكنون من قضاء أوقات فراغهم أمام محتوى هادف يوفر لهم كل ما يحتاجون إليه في هذا العمر لذلك يطمئن الآباء على أبنائهم أمام هذه القناة، وذلك لأنها تعرض مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني والمنوعات الهادفة طوال اليوم بهدف تعليم الصغار المعلومات المتنوعة من بينها أسماء الحيوانات والطيور، بالإضافة إلى أنها توفر برامج متخصصة لتنمية مهارات وقدرات الأطفال الاجتماعية.

تردد قناة وناسة الجديد 2025

يمكن لأبنائك الاستمتاع بكل ما تعرضه قناة وناسة من أغاني وبرامج متنوعة من خلال تثبيت التردد الجديد على جهاز الرسيفر، حيث توفر قناة وناسة مجموعة من الأغاني المتنوعة من خلال الشخصية المحبوبة لولو التي تهدف من خلالها القناة إلى تعليم الصغار العادات الصحية والإيجابيات ومنها العناية بالنظافة الشخصية وأهمية تنظيف الأسنان، كما تقدم لهم نصائح غير مباشرة عن أهمية الاستماع إلى نصائح الأهل وتشجع الأطفال على تناول الطعام الصحي وعدم مضايقة الآخرين، لذلك يمكن تنزيل القناة من خلال إضافة بيانات التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

كما يمكن متابعة المحتوى الذي تعرضه قناة وناسة على القمر الصناعي لسكان الخليج العربي، وذلك من خلال إضافة البيانات التالية:

التردد: 11270.

الاستقطاب: رأسي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

طريقة استقبال تردد قناة وناسة الجديد 2025

يمكن استقبال تردد قناة وناسة للاستمتاع بكل ما تعرضه من محتوى متميز من أغاني وبرامج كرتونية ومنوعات مسلية طوال اليوم من خلال اتباع الخطوات التالية: