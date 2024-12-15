بشروط محددة هتلحق مكانك .. لينك نتيجة قرعة الحج 2025 ليبيا hajj.gov.ly خطوة بخطوة

يبحث آلاف المواطنين في ليبيا عن رابط نتيجة قرعة الحج لعام 2025، بعد تسجيل بياناتهم إلكترونيًا، وقد أغلق باب التسجيل رسميًا في 17 نوفمبر الماضي، حسب ما أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في ليبيا، ومنذ ذلك الحين، بدأت الجهات المعنية في فحص ومراجعة جميع الطلبات المقدمة والتحقق من صحة البيانات لضمان اختيار الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط، تمهيدًا للإعلان عن نتائج القرعة وأسماء الفائزين.

لينك نتيجة قرعة الحج 2025 ليبيا

يمكنك زيارة رابط نتائج قرعة الحج 2025 في ليبيا والتحقق من أسماء الحجاج الفائزين من خلال الدخول إلى منصة حجاج المخصصة لخدمات الحج والعمرة على الإنترنت، هذه المنصة هي الرسمية لإدارة طلبات الحج والاستعلام عنها، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة حجاج الرسمية.

انتظر حتى تُحمّل الصفحة الرئيسية، ثم اضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج لعام 2025.

قم بإدخال المعلومات اللازمة لإجراء الاستعلام بشكل دقيق، مثل إدخال رقم الهوية الوطنية.

انقر على زر “استعلام”، وستظهر النتيجة على الفور، مما يمكّنك من معرفة أسماء الفائزين بالقرعة.

شروط التسجيل في قرعة الحج 2025 ليبيا

إليكم متطلبات التسجيل في قرعة الحج لعام 2025 في ليبيا، التي تم الإعلان عنها رسميًا عند بدء فترة التسجيل، وهذه المتطلبات هي: